Nghệ An xử lý nghiêm vụ đánh giáo viên và học sinh phải nhập viện

Sáng nay (15/11), ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An xác nhận với phóng viên VOV vụ việc một thầy giáo và một học sinh Trường THPT Lê Lợi, huyện Tân Kỳ, bị một nhóm thanh niên vào trường hành hung phải nhập viện cấp cứu vào chiều 13/11.

Học sinh T. phải khâu nhiều mũi trên đầu khi bị đối tượng dùng gạch đánh.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, Sở GD&ĐT Nghệ An đã chỉ đạo nhà trường kịp thời đưa giáo viên và học sinh bị thương đi cấp cứu và điều trị. Tiếp đó nhà trường khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng để làm rõ. Theo thông tin, vào khoảng 14h30’ ngày13/11, trong giờ học của trường THPT Lê Lợi, tại địa bàn xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ, có 2 đối tượng tên là Thanh và Quân, đều trú ở xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, chạy xe máy vào sân trường gây mất trật tự. Khi thầy và trò ra can ngăn, các đối tượng đã đánh 1 thầy giáo và 1 học sinh lớp 12 phải nhập viện cấp cứu.

Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã phối hợp bắt giữ được 2 đối tượng để điều tra, làm rõ.

Trước mắt, Sở Giáo dục đào tạo Nghệ An chỉ đạo Trường THPT Lê Lợi huyện Tân Kỳ nhanh chóng ổn định tâm lý cho giáo viên và học sinh để tiếp tục dạy và học bình thường, đồng thời tăng cường công tác an ninh trường học, đặc biệt phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác bảo vệ, tránh tình trạng người ngoài vào gây rối như vừa qua.

Trước đó, ngày 10/11, Công an huyện Anh Sơn, Nghệ An đã khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng” đối với hành vi xông vào trường đánh học sinh và Hiệu trưởng Trường tiểu học Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn đối với ông Nguyễn Hữu Hiền, trú tại xã Đỉnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An./.

