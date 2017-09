"Nghẹt thở" xem diễn tập phòng chống thiên tai trên vịnh Hạ Long

Sáng nay 8/9, buổi diễn tập Phương án phòng chống thiên tai bão lũ, tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo An ninh trật tự quy mô khu vực Đông Bắc diễn ra tại bờ biển Tuần Châu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Sự kiện do Bộ Công an phối hợp với tỉnh Quảng Ninh tổ chức. Tham gia có gần 2.000 cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, cảnh sát PCCC, hàng trăm người dân với nhiều loại vũ khí, phương tiện hiện đại. Đây là lực lượng chủ chốt trong phòng chống thiên tai hàng năm. Ở phần triển khai lực lượng, các chiến sĩ thể hiện thuần thục các kỹ năng bơi, bơi có vũ trang, nổ súng trấn áp mục tiêu trên biển. Diễn tập tuần tra kiểm soát, vây bắt tội phạm trên biển bằng canô. Đây là những kỹ năng không thể thiếu của CSCĐ tại khu vực nhiều sông, biển như Đông Bắc. Tình huống diễn tập giả định đặt ra là cơn bão số 9 với sức gió cấp 12,13, giật cấp 14, 15 kèm theo mưa giông lớn đổ bộ vào bờ biển Quảng Ninh cùng lúc nước triều dâng, gây ra sức tàn phá lớn. Ban chỉ huy PCTT và TKCN Quảng Ninh phải huy động lực lượng công an, quân sự với các trang thiết bị chuyên dụng ứng cứu người dân, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp và nhanh chóng của bão, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an đã chỉ đạo Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc tăng cường lực lượng giúp Quảng Ninh ứng phó. Gần 2.000 cảnh sát hành quân xuống địa bàn, phối hợp sơ tán người dân tại các khu vực dân cư, khách du lịch tại các bãi biển,… Các lực lượng tuyên truyền, di chuyển người dân lên bờ khẩn cấp, có phương án đưa về nơi tránh trú an toàn. Bên cạnh việc di dân ở các vùng ngập lụt, sạt lở, CSCĐ còn hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, phương tiện. Lúc này có nhiều đối tượng lợi dụng tình hình "hôi" của, cướp giật tài sản, các chiến sĩ nhanh chóng trấn áp, bàn giao cho công an địa phương. Trong lúc sóng to, gió lớn, việc cứu nạn người dân, gia cố các khu vực bờ biển xung yếu diễn ra hết sức khó khăn. Trên biển, tình huống phức tạp như hai tàu du lịch đâm vào nhau, tàu cá của ngư dân bị lật cũng diễn ra, đòi hỏi các lực lượng phải nhanh chóng giải quyết, cứu người và tài sản. Lực lượng cảnh sát PCCC ngay lập tức có mặt để xử lý tàu cháy trên biển. Xe lội nước đặc chủng được sử dụng di chuyển dưới biển. Hàng trăm loại vũ khí, trang thiết bị hiện đại khác cũng được huy động diễn tập. Lực lượng quân y túc trực để kịp thời cấp cứu người bị nạn trong suốt thời gian bão lũ. Buổi diễn tập kết thúc tốt đẹp. Lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Quảng Ninh đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đề nghị tiếp tục huấn luyện, tìm giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trong thời gian tới.

