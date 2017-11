Nghi vấn ban đầu vụ 4 trẻ sơ sinh tử vong tại Bắc Ninh

Liên quan đến vụ việc 4 trẻ sơ sinh liên tiếp tử vong tại Bắc Ninh, chiều 21/11, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến làm việc tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh, tham gia cuộc họp của Hội đồng chuyên môn và thăm những trẻ sơ sinh đang điều trị tại bệnh viện.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến làm việc tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Vinh - Vụ trưởng Vụ Bảo vệ Sức khoẻ Bà mẹ trẻ em cho biết: "Có thể khẳng định sự việc 4 trẻ tử vong trong nửa ngày tại BV Sản Nhi Bắc Ninh là một sự cố bất thường. Ngay sau khi có chuyện này xảy ra, Vụ có văn bản chỉ đạo xử lý chuyên môn, niêm phong thuốc, kiểm tra nước, quy trình nhiễm khuẩn, sàng lọc chuyển bệnh nhân lên tuyến trên".

Đồng thời, ông Nguyễn Đức Vinh đề xuất với đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh: Phải đảm bảo an ninh trật tự, cho bệnh nhân, cho cán bộ y tế, phải động viên cán bộ, không được vì những sự cố bất thường mà xao nhãng. Khi có kết luận của Hội đồng chuyên môn, của cơ quan điều tra, phải thông tin trung thực, chính xác đến cơ quan truyền thông. Phải xem xét lại toàn bộ các cháu đang nằm tại đơn vị sơ sinh và cấp cứu, nặng đề nghị chuyển tuyến, bệnh viện Phụ sản TƯ, Nhi TƯ phải tiếp nhận. Rà soát lại toàn bộ quy trình chuyên môn, quy trình phòng chống nhiễm khuẩn ở khu sơ sinh và đơn vị hồi sức tích cức. Phải xem xét, ưu tiên nhân lực cho 2 đơn vị này.

Cũng tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết tình hình hiện nay: "Sự cố không ai mong muốn nhưng là bất bình thường khi có 4 trẻ đẻ non tử vong cùng 1 ngày, cùng 1 khoa. Từ lúc thành lập đến nay, viện đã tiếp nhận 1000 trẻ sơ sinh đẻ non, có 7- 8 lạng. Nhưng sự cố xảy ra là bất thường. 4 trẻ sơ sinh tử vong trong tình trạng đẻ non, có 2 mẹ tiền sản giật, phải chỉ định mổ. có trường hợp con đầu thụ tinh ống nghiệm, mẹ cũng sản giật... nhưng lại chết trong tình trạng nhiễm khuẩn huyết, suy đa phủ tạng, suy hô hấp nhưng thực tế là nặng, lại là sự cố bất thường".



Nói về nguyên nhân vụ việc, Bộ trưởng Bộ Y tế nói: "Để khẳng định nguyên nhân chính xác phải chờ Hội đồng chuyên môn cấp bộ, về pháp lý phải chờ cơ quan điều tra. Tuy nhiên, qua báo cáo của Sở Y tế, bước đầu có thể nghĩ đến nhiễm khuẩn bệnh viện. Tôi sợ đi thăm các cháu, nhiễm khuẩn cho các cháu, nhiễm khuẩn bàn tay, rửa tay không, hơi thở, dụng cụ… Nguyên nhân thứ 2 là quá tải.

Bệnh viện sản nhi là chuyên khoa, có 320 giường nhi nhưng có đến 90 giường bệnh sơ sinh, trong đó có 25 ca nặng, là quá tải đối với bệnh viện. Hiện khoa có 7 bác sĩ, 25 điều dưỡng với 92 giường. Lẽ ra, chỉ 25 giường bệnh nhân nặng cũng cần ngần ấy bác sĩ rồi".

Về giải pháp tạm thời, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: "Các cháu sinh đôi, nhẹ cân, đang suy hô hấp thì cấp cứu, chuyển lên Bệnh viện Nhi TƯ và Bệnh viện Phụ sản TƯ để tránh điều xấu xảy ra. Tiếp theo là kiểm soát quy trình chống nhiễm khuẩn tại khoa sơ sinh, khoa nội nhi. Biện pháp xa hơn dứt khoát phải sàng lọc bệnh nhân, không để khoa sơ sinh như hiện nay, gây quá tải, chỉ cần xao nhãng là sẽ tử vong. Phải có đề án xây dựng một khoa sơ sinh hoàn chỉnh, cả cơ sở vật chất và trang thiết bị"./.

