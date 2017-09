Nghiêm cấm tổ chức ăn uống trên cầu vượt biển dài nhất Việt Nam

Theo phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng, vừa qua, có tình trạng một số người dân tham gia giao thông trên cầu Tân Vũ-Lạch Huyện, cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam, dừng xe, trải chiếu ăn uống ngay trên cầu tại làn xe hỗn hợp có tốc độ tối đa 80 km/giờ.

Cầu Tân Vũ-Lạch Huyện, cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam.

Lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 4 (Công an thành phố Hải Phòng) cho biết từ khi khánh thành cầu ngày 2/9, cán bộ, chiến sỹ trong Đội phải liên tục tổ chức tuần tra kiểm soát và nhắc nhở các tình huống vi phạm trên cây cầu này.

Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Nguyễn Trọng Thái cho rằng hành vi trải chiếu ăn nhậu trên cầu Tân Vũ-Lạch Huyện là hành vi vi phạm rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông.

Đây là cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam tính tới thời điểm hiện tại, vừa được thông xe và đưa vào khai thác từ ngày 2/9. Tuy nhiên, những ngày qua đã xuất hiện tình trạng một số người dân khi tham gia giao thông trên cầu đã dừng xe, trải chiếu, ăn uống ngay trên cầu trong khi các phương tiện khác vẫn đang lưu thông với tốc độ cao.

Trước hành vi coi thường pháp luật và trật tự an toàn giao thông của một số người nói trên, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã có văn bản đề nghị Công an TP. Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với đơn vị quản lý cầu tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật và gây mất trật tự, an toàn giao thông trên cầu Tân Vũ - Lạch Huyện./.