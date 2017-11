Người dân Đà Nẵng một lòng vì APEC

Hôm nay, tại Đà Nẵng, trời như chiều lòng người, đã có nắng, ngớt mưa. Đường phố Đà Nẵng đã khang trang, sạch sẽ trở lại.

Anh Huỳnh Phước Đức (ở phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) cho rằng, mỗi người dân Đà Nẵng đều chung tay góp sức làm đẹp phố phường, chào đón khách quý về dự Tuần lễ Cấp cao APEC.

Đồng hồ đếm ngược ở nút giao thông cầu quay Sông Hàn. (Ảnh Lê Hải Sơn).

“Là người dân Đà Nẵng, mình rất vinh dự được tiếp đón sự kiện trọng đại này. Khi thành phố phát động phong trào dọn vệ sinh môi trường thì gia đình mình rất sẵn sàng. Lúc nào mình cũng dọn cho sạch sẽ đẹp đẽ”.

Dọc tuyến đường ven biển, từ hôm qua đến sáng hôm nay, hàng ngàn đoàn viên, thanh niên, học sinh và các lực lượng tiếp tục tham gia dọn rác.

Sau bão số 12, rồi mưa to những ngày qua, hơn 1000 tấn rác tấp vào nhiều tuyến đường ven biển, nơi các đại biểu đi qua. Chỉ sau 1 ngày đêm, các tuyến đường ven biển này đã phong quang sạch đẹp.

Trong những đêm mưa to gió lớn, TP.Đà Nẵng huy động doanh nghiệp tháo dỡ cẩu tháp bảo đảm an toàn trong mưa bão. Tất cả các công trình thi công dở dang đều được dọn dẹp gọn gàng, an toàn.

Mưa lớn khiến mọi sinh hoạt của người dân xáo trộn, lượng xe ô tô ra đường nhiều, tình trạng ùn ứ giao thông diễn ra nhiều nơi.

Trong khi đó, mỗi khi có đoàn đại biểu đi qua, lực lượng cảnh sát giao thông chặn đường phân luồng. Nhiều lúc, người tham gia giao thông phải đứng chờ dưới mưa cả nửa giờ đồng hồ. Nhiều người phải đi vòng hướng khác. Dù vậy, người dân Đà Nẵng vẫn vui vẻ nhường đường cho các đoàn xe đi qua.

Trước đó, nhiều người dân ra quân dọn vệ sinh môi trường.

“APEC là sự kiện rất là lớn của nước mình và của Đà Nẵng. Nên người dân thành phố Đà Nẵng nên tôi không thấy gì phiền phức bất tiện. Tất nhiên là khi đi lại có hạn chế nhưng mình thấy đó là điều bình thường. Vì thật ra mấy ngày nay mưa gió thế nhưng các đồng chí công an và bộ đội rất là vất vả”, anh Cao Văn Thành, người dân ở đường Nguyễn Văn Linh bộc bạch.

Do thời tiết xấu, lịch trình các chuyến bay chở các đoàn đại biểu cấp cao xuống sân bay Đà Nẵng thay đổi nên nhiều việc phân luồng giao thông cũng gặp khó khăn.

Hôm qua, trên đường Nguyễn Văn Linh, có cháu bé bày tỏ nỗi lo muộn giờ học, một nữ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ gần đó, hỏi thăm dùng mô tô dẫn đường đưa cháu bé đến trường kịp giờ học.

Hình ảnh đẹp của nữ cảnh sát tức khắc được lan truyền trên mạng xã hội với nhiều lời bình luận cảm phục.

Theo kế hoạch ban đầu, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học trong hai ngày 10 và 11 nhưng để giải tỏa nhanh việc ùn ứ giao thông các trường cũng được phép cho học sinh nghỉ học từ hôm nay đến hết ngày 11/11.

Các tuyến phố được trang hoàng chào mừng Tuần lễ cấp cao APEC. (Ảnh Lê Hải Sơn).

Đại tá Lê Ngọc - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, việc phân luồng giao thông có một số điều chỉnh linh động cho phù hợp với thực tế.

“Phân luồng là mình đã tuyên truyền nhưng các chuyên cơ xuống liên tục nên các lực lượng cảnh sát giao thông phải giữ tuyến đường liên tục để đảm bảo an ninh an toàn cho các nguyên thủ quốc gia. Còn điều chỉnh là tổ chức phân luồng và hướng dẫn các phương tiện đi hướng khác”, Đại tá Lê Ngọc nói.

Sau mưa lũ, hơn một nửa số cờ phướn trang trí, cổ động về Tuần lễ Cấp cao APEC bị hư hỏng.

Hai hôm nay, tranh thủ trời tạnh mưa, Sở Văn hóa Thể thao thành phố Đà Nẵng huy động 50 người tháo dỡ và sửa lại những tấm biển hư hỏng. Hàng ngàn tấm pano lớn đã khôi phục ngay.

“Sự chuẩn bị của Đà Nẵng trước cơn bão số 12 đã hoàn thiện hết rồi. Tuy nhiên, cơ bão số 12 gây ra nhiều thiệt hại. Trong vòng 2 đến 3 ngày, Đà Nẵng đã xử lý khẩn trương và rất quyết liệt, cơ bản là mình đã kiểm soát tốt tình hình. Cảnh quan của Đà Nẵng đã được khôi phục”, ông Văn Thành Tiến, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết.

Sáng nay, đường phố Đà Nẵng lung linh nhiều sắc màu tươi mới. Người dân Đà Nẵng một lòng chung tay góp sức cho Tuần lễ Cấp APEC thành công, vì một Đà Nẵng ấn tượng hơn trong lòng bạn bè quan khách./.

