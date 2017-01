Người dân Hà Nội chen chân đi lễ đầu năm mới

Theo phong tục, những ngày đầu năm mới, người Việt thường đi lễ Chùa, Miếu với mục đích cầu an và thành công trong năm tới. Chính vì thế, vào những ngày này, những ngôi chùa nổi tiếng ở Hà Nội, trong đó có chùa Trấn Quốc thường tấp nập khách đến vãn cảnh và đi lễ đầu năm. Sau khi lễ Chùa, mỗi người thường mua 1 túi muối với quan niệm đem lại may mắn. Một điểm đến khác thu hút người dân đến đầu năm mới là Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Bãi đỗ xe đông nghịt ở Văn Miếu. Hàng dài người xếp hàng mua vé vào tham quan. Bên trong khu di tích, nếu muốn xin thầy đồ cho chữ cũng phải xếp hàng. Những ngày làm việc "mướt mồ hôi" của các ông đồ. Phía bên trong, phần lớn là học sinh, sinh viên với ước mong học tập tốt trong năm tới. Với những học sinh cuối cấp là những lời nguyện cầu đỗ đại học. Dòng người đông đúc di chuyển tới các địa điểm khác nhau trong Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Vị phụ huynh này đang cầu phúc cho con đỗ đạt đường thi cử trong năm mới. Thành kính dâng hương trước đền thờ Chu Văn An -nhà giáo mẫu mực của mọi thời đại Các em học sinh viết tên của mình lên các bia chữ với mong muốn học tập tốt. Một em bé mệt nhoài, ngủ trên tay mẹ trên đường vào Văn Miếu - Quốc Từ Giám. Phủ Tây Hồ cũng là một điểm đến thu hút số đông người Hà Nội, đặc biệt là những người kinh doanh, buôn bán trong dịp Tết. Những em bé theo chân bố mẹ đi lễ. Vé xe chất đầy xô chứa trong chỗ gửi xe vào Phủ. Để đồ lễ lên cao là cách duy nhất di chuyển vào bên trong, bởi người đông đứng san sát nhau. Một số hình ảnh đi lễ của người Hà Nội ở Phủ Tây Hồ

