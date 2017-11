Người dân phá cửa cứu ông già mù trong căn nhà đang bốc cháy

Vào khoảng 12h ngày 11/11, người dân trong hẻm 54, đường Lý Văn Lâm phát hiện đám cháy phát ra từ nhà của ông Phan Văn Tiên (70 tuổi). Hiện trường vụ cháy.

Theo lời một hộ dân, ông Tiên bị mù, sống một mình trong căn nhà nói trên. Do căn nhà bị khóa trái, nên bà con đã cùng nhau phá cửa nhà xông vào cứu ông Tiên ra ngoài an toàn, đồng thời thông báo lực lượng Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Cà Mau điều động 4 xe chữa cháy đến hiện trường dập tắt hoàn toàn đám cháy, không để lây lan./.