Người dân Vũng Tàu bức xúc chậm trả thẻ căn cước công dân

Thời gian quy định trong việc cấp, đổi thẻ căn cước cho công dân là không quá 7 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới và đổi, 15 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn thành phố Vũng Tàu có trường hợp đổi thẻ căn cước từ tháng 7 đến nay chưa được nhận thẻ.

Chị Trần Kim Duyên, ngụ phường 5, thành phố Vũng Tàu nói:“Đầu tháng 7 đến nay trễ gần 2 tháng rồi, mà giờ hẹn đến cuối tháng 10 nữa, nếu mà làm công việc mất thời gian lắm, nếu mà đi đâu thì sao, chứng minh không có, chứng minh cũ bị thu rồi, lúc cần mình lại không có, đủ thứ việc mình cần chứ”.

Làm thủ tục căn cước công dân

Nhiều người cho biết, việc công an trả thẻ căn cước không đúng hẹn đã ảnh hưởng đến việc làm các thủ tục giải ngân, làm hộ chiếu, visa… và các giao dịch quốc tế cũng như thủ tục hành chính trong nước.

Trao đổi với phóng viên, Đại úy Phạm Thị Thu Hà, Đội quản lý hành chính, Công an thành phố Vũng Tàu cho biết: cán bộ căn cước công dân làm đúng theo quy trình, hôm nay nhận đủ hồ sơ của công dân thì hôm sau chuyển cho Công an tỉnh, sau đó tỉnh sẽ chuyển cho Bộ công an.

Việc chậm trả thẻ căn cước cho người dân là do nguyên nhân phôi thẻ được Bộ công an cấp đã hết, những người làm trong tháng 7 bắt buộc phải hẹn qua đến tháng 10, do vậy những công dân có chứng minh nhân dân còn hạn thì tiếp tục sử dụng, người dân hạn chế đổi mới thẻ căn cước trong thời điểm này: “Tình trạng bức xúc trong dân là không nhỏ, Bộ Công an đang ngưng việc in thẻ, địa phương cũng nhận được thông tin 3 tuần nay và cũng chưa gửi trả lại thẻ cho địa phương. Có sớm thì sẽ giải quyết sớm, khuyên người dân khi làm thủ tục thì nên chuyển bằng đường bưu điện, khi có chậm trả thẻ thì bưu điện gửi thông tin thông báo cho mình, chứ nhiều lần lên đây thì cán bộ cũng không biết hẹn ngày nào cho dân cả”.

Người dân bức xúc việc trả thẻ căn cước công dân không đúng hẹn

Được biết, Công an thành phố Vũng Tàu triển khai cấp, đổi thẻ căn cước mới cho công dân từ tháng 3 năm 2016, đến nay đã cấp được hơn 34 nghìn căn cước công dân. Từ đầu tháng 9 đến nay còn hơn 900 trường hợp chưa được trả thẻ căn cước đúng theo thời gian quy định./.

