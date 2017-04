Người nhà bế thi thể bé trai 4 tuổi yêu cầu bác sĩ làm rõ nguyên nhân

Tối 14/4, rất đông người nhà của cháu N.P.T. (SN 2012, trú xã Nghi Đức, TP Vinh, Nghệ An), đã tập trung tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để yêu cầu bệnh viện này làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu bé.

Người thân gia đình cháu bé tập trung tại bệnh viện yêu cầu làm rõ nguyên nhân bé trai tử vong.

Tại đây sau khi thăm khám cho cháu, các bác sỹ chỉ chuyền và tiêm 2 liều thuốc cho cháu. Vì còn có con nhỏ cũng đang bị ốm ở nhà, nên anh Nguyễn Độ (SN 1976, bố cháu T.) trở về, để vợ là chị Phạm Thị Hồng Nhung ở lại trông cháu.

Theo anh Nguyễn Độ, thời điểm đó cháu T lên cơn co giật, vợ anh lập tức lên gọi bác sỹ trực. Tuy nhiên nam bác sĩ trực tại đây cho biết là không việc gì. Đến khoảng 3h cùng ngày, quá lo lắng nên anh Độ lên đến nơi thì các bảo vệ không cho vào. Anh Độ gọi cho vợ thì biết cháu đang được cấp cứu nên đã quay về chăm sóc con ở nhà.

Vừa về đến nhà thì anh lại tiếp tục nhận được điện thoại của vợ báo con đang nguy kịch. Anh Độ tiếp tục quay lại bệnh viện. Vào thời điểm này cháu đã được chuyển sang khoa Hồi sức tích cực, nhưng đến khoảng 4h thì các bác sỹ thông báo tình trạng cháu không thể cứu chữa nữa, anh Độ đau đớn kể.

Cho rằng bệnh viện tắc trách nên dẫn đến cái chết của cháu, anh Độ đã bế thi thể con vào văn phòng khoa. Ngoài ra, gia đình cháu bé đã tập trung rất đông ở bệnh viện trên để yêu cầu làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu T.

Buổi làm việc giữa gia đình cháu bé và lãnh đạo bệnh viện liên quan đến sự việc.

Bác sỹ Nguyễn Văn Sơn, Trưởng khoa Nhiệt Đới, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, cho biết: Vào thời điểm khám, cháu sốt cao, bị co giật,… và chẩn đoán bị viêm não cấp. Bệnh chuyển biến rất nhanh, nhiệt độ cháu không hạ, bệnh này diễn biến nhanh, cực kỳ khó, do cháu đã có triệu chứng 1-2 ngày nên rất dễ tử vong.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, sẽ xác minh làm rõ vụ việc và lập Hội đồng chuyên môn nếu gia đình yêu cầu./.