Ngụy trang gần nửa tấn pháo nổ trong lốp, thùng xăng xe

Ngày 2/1, thông tin từ đội CSGT 46. Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Đơn vị vừa phát hiện bắt giữ vụ vận chuyển trái phép pháo nổ từ Lào về Việt Nam tiêu thụ với số lượng rất lớn.

Theo đó, khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên QL 46, thuộc địa phận huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, Đội CSGT 1-46 phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về môi trường – Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo có một chiếc xe biển Lào vận chuyển một số lượng lớn pháo nổ về Nghệ An để tiêu thụ.

Kiểm tra chiếc xe lực lượng phát hiện gần 500 kg pháo nổ được giấu trong thùng xăng, lốp xe tải.

Ngay lập tức, các tổ công tác được triển khai lực lượng vây bắt chiếc xe nói trên. Khoảng 23h 30 phút ngày 31/12/2016, lực lượng chức năng phát hiện xe tải biển kiểm soát Lào UN 0876 đi qua có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Kiểm tra tại chỗ, lực lượng cảnh sát phát hiện bên trong thùng xe, lốp xe, thùng phi và bình xăng của xe tải chứa một số lượng lớn pháo nổ các loại, trọng lượng lên tới gần 500 kg.

Bước đầu, đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Bá Thìn (SN 1990, trú tại xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương Nghệ An), số pháo nổ nói trên được Thìn mua từ Lào sau đó vận chuyển qua Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn để về TP. Vinh tiêu thụ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ./.