Nhân viên bệnh viện và người hiến máu khống lấy tiền chia nhau

Ngày 20/6, ông Hồ Việt Mỹ, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định (TP Quy Nhơn, Bình Định) xác nhận, nhân viên L.H.V (kỹ thuật viên trung cấp, Khoa Huyết học) đã cấu kết với người ngoài đưa những tờ phiếu để ký khống nhận tiền bồi dưỡng cho người hiến máu.

“Hiện tại, bệnh viện đã bố trí công việc ở vị trí khác. Hiện Công an TP Quy Nhơn đang thụ lý vụ việc, khi có kết luận, bệnh viện tiếp tục có hướng xử lý. Thời gian tới, chúng tôi sẽ xem xét lại quy trình này để đảm bảo không có vụ việc tương tự xảy ra”- ông Mỹ cho hay.



Theo bác sĩ Hồ Thị Kim Chung, Phó Khoa phụ trách Huyết học, ngày 11/6 vừa qua, cán bộ phòng Tài chính phát hiện thanh niên nhận tiền hiến máu 2 lần nên báo bảo vệ tạm giữ.

Sau đó, Công an TP Quy Nhơn làm việc, người này khai ra V., nhân viên của Khoa Huyết học, đưa phiếu ra ngoài để nhận tiền và chia đôi.

“Sau khi thanh niên ở ngoài bị bắt, V. cũng đến Công an TP Quy Nhơn khai nhận toàn bộ hành vi. Tổng cộng, V. đã đưa ra ngoài 43 phiếu, mỗi phiếu trị giá từ 320.000 - 400.000 đồng, với tổng số tiền gần 16 triệu đồng; mỗi phiếu khi nhận được tiền, V. sẽ được nhận một nửa. Hiện, V. đã hoàn trả lại số tiền cho bệnh viện”, bác sĩ Chung cho hay.



Cũng theo bác sĩ Chung: “4 năm làm việc vừa qua, V. chưa từng vi phạm, giờ giấc làm việc việc tốt, nhiệt tình, công tác đoàn năng nổ. Tuy nhiên, vừa qua gia đình có gặp nhiều biến cố, gia cảnh khó khăn, không biết có phải lý do đó mà V. đã làm việc không đúng này”. Hiện Công an TP Quy Nhơn đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc./.