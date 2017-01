Nhiều cơ sở khám chữa bệnh trục lợi quỹ bảo hiểm y tế

Đến hết năm 2016, số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm tự nguyện (BHTN) là hơn 76 triệu người, tăng gần 6 triệu người so với năm 2015. Trong đó, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn quốc đạt gần 82% dân số, vượt 2,7% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

Tuy nhiên, hiện có 45/63 tỉnh, thành phố bội chi quỹ khám chữa bệnh hơn 5.500 tỷ đồng. Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị cải cách hành chính và triển khai nhiệm vụ năm 2017 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức sáng 3/1 tại Hà Nội.

Năm 2016, toàn ngành BHXH giải quyết chế độ cho 8,67 triệu lượt người (chưa bao gồm khối lực lượng vũ trang), tăng gần 8% so với năm 2015; Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT cho 144 triệu lượt người, tăng 14 triệu lượt người (10,8%) so với năm 2015. Phối hợp giải quyết cho 846.000 lượt người hưởng chế độ BHTN. Số thu toàn ngành đạt hơn 101% kế hoạch. Đối tượng tham gia tiếp tục tăng, trong đó đối tượng tham gia BHYT tăng mạnh, số nợ được tăng cường kiểm soát đã giảm so với năm 2015.

Ông Nguyễn Đình Khương-Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Công tác cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT được thực hiện đúng quy định, quy trình, thủ tục đơn giản, thuận tiện, quyền lợi của người tham gia được đảm bảo; tình trạng trùng thẻ BHYT cơ bản được khắc phục…

Tuy nhiên, việc hướng dẫn thực hiện một số chế độ theo quy định pháp luật của các cơ quan chức năng chưa đầy đủ, còn lúng túng trong tổ chức thực hiện, việc thanh tra chuyên ngành còn gặp vướng mắc. Nhiều doanh nghiệp không tuân thủ pháp luật về BHXH, BHYT, tìm cách trốn đóng, đóng không đầy đủ. Nhiều cơ sở khám chữa bệnh lợi dụng các chính sách mở rộng quyền lợi người bệnh để trục lợi quỹ BHYT.

Ông Lê Thanh Sinh, Giám đốc BHXH tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong năm 2016, số tiền bội chi quỹ BHYT trên địa bàn tỉnh là 600 tỷ đồng. Qua kiểm tra, BHXH Thanh Hóa đã từ chối thanh toán hơn 224 tỷ đồng và phát hiện nhiều vụ việc sai phạm.

“BHXH tỉnh Thanh Hóa đã kiểm soát bệnh nhân trong 3 tháng (từ 1/8-31/10), phát hiện 4.265 bệnh nhân có bệnh án điều trị nội trú nhưng không có mặt ở khoa, ở phòng. Chúng tôi cũng từ chối thanh toán cho số bệnh nhân này. Ngoài ra, BHXH tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường các giám định viên kiểm soát và đề nghị với các cơ sở khám chữa bệnh chủ động hạ bình quân đơn ngoại trú xuống. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh Thanh Hóa cũng phối hợp với ngành công an, thanh tra tỉnh, thanh tra sở y tế đi thanh tra, kiểm tra liên ngành” – ông Lê Thanh Sinh nói.

Theo ông Nguyễn Đình Khương, Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam, mặc dù kế hoạch thu đạt vượt chỉ tiêu đề ra nhưng xử lý tình trạng nợ đọng BHXH, bội chi BHYT vẫn gặp nhiều khó khăn. Có 45/63 tỉnh thành phố bội chi quỹ khám chữa bệnh với số tiền lên đến 5.500 tỷ đồng.

Năm 2017, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục sửa đổi, bổ sung, chính sách để triển khai Đề án “Lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 – 2015 và 2020” và Đề án “Chiến lược phát triển ngành BHXH giai đoạn 2013 – 2020”.

“Dự báo năm 2017 sẽ tiếp tục thông tuyến, tiếp tục đưa giá viện phí tính đúng, tính đủ nên tình hình sẽ rất khó khăn. Qua kinh nghiệm năm 2016, để quản lý chặt chẽ quỹ khám chữa bệnh BHYT, chúng ta phải quyết liệt ngay từ đầu, cái gì chủ quan phải khắc phục.

Về phía khách quan mà liên quan đến cơ chế thì BHXH Việt Nam sẽ cùng với Bộ Y tế tìm cách tháo gỡ. Trước mắt phải làm bằng được giám định BHYT điện tử, cố gắng làm sao không để bội chi tăng thêm nữa thì mới giữ được cân đối quỹ” - ông Nguyễn Đình Khương cho biết./.