Những câu chuyện buồn từ rượu ở miền núi Yên Bái

Chị Đinh Thị Phương cho biết: “Lúc đầu tôi nghĩ chồng mình bị động kinh, co giật, co quắp chân tay, giật trợn mắt trợn mũi lên ghê lắm. Thế là tôi đưa đi bệnh viện, bác sỹ khám xong bảo cái này không phải là động kinh mà do ảnh hưởng của rượu. Hơn 10 năm nay chồng tôi không còn khả năng lao động nữa, tôi vừa phải làm cha vừa phải làm mẹ mười mấy năm nay...”.