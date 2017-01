Những chiếc bánh chưng ấm tình người ngày giáp Tết Đinh Dậu

Những ngày cuối năm Bính Thân, trong khi mọi người hối hả mua sắm, dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón Tết, thì tại một góc nhỏ trên đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội), một gian hàng miễn phí xuất hiện với hi vọng giúp những người lao động nghèo đón Năm mới bớt thiếu thốn hơn. Tại đây, khoảng 500 chiếc bánh chưng cùng nhiều phần quà như bánh mứt kẹo, gia vị, quần áo được phân phát miễn phí. Nhóm thiện nguyện gồm 11 người, tuy làm các ngành nghề khác nhau nhưng có cùng 1 mong muốn giúp đỡ người lao động nghèo trong những ngày cuối năm. "500 suất quà hôm nay dù không nhiều nhưng hi vọng sẽ mang đến cho người lao động nghèo, người lang thang cơ nhỡ một chút hương vị của ngày Tết" - 1 người trong nhóm thiện nguyện chia sẻ. Những món quà không lớn về giá trị nhưng chứa đầy tình cảm ấm áp. "Nhóm chúng tôi chuẩn bị 500 chiếc bánh chưng, trong đó một nửa sẽ được phát cho các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện Nhi TW, nửa còn lại được phát tại đây." Những bộ quần áo được giặt sạch sẽ, gấp gọn ghẽ phía sau quầy bánh chưng để người lao động nghèo lựa chọn. Nụ cười rạng rỡ, niềm vui giản dị của người lao động khi nhận được món quà ý nghĩa. Một chiếc áo ấm, một chiếc bánh chưng làm quà Tết tuy nhỏ nhưng với tấm lòng đồng cảm của người trao tặng trở nên có ý nghĩa to lớn đối với người lao động nghèo khi ngày Tết đang đến gần. Một hành động nhỏ nhưng nếu được lan tỏa sẽ tạo nên những giá trị tốt đẹp cho xã hội.

