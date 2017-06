Những khoảnh khắc ấn tượng nhất mùa thi THPT 2017

Ngồi lọt thỏm giữa các bạn cùng trang lứa, Lô Thị Bé (trường THPT Quế Phong, Nghệ An) chỉ cao 1,14 m, nặng 22 kg. Nữ sinh có gương mặt dễ mến như học sinh cấp một. Ảnh: Phạm Hòa. Ngày 22/6, hình ảnh nữ sinh cõng bạn bại liệt đi thi ở THPT Xuân Đỉnh (Hà Nội) được nhiều dân mạng chia sẻ. Theo đó, thương Mai Loan không thể tự đi lại, Thùy Linh đã 4 lần cõng bạn vào phòng thi và ra cổng để phụ huynh dễ dàng tìm thấy. Ảnh: Quang Đức. Sau một đêm làm nhiệm vụ đến hơn 2h sáng, chàng lính cứu hỏa vẫn đến trường thi làm bài tổ hợp Khoa học tự nhiên vào sáng 23/6. Trang Thanh Nam - 21 tuổi, tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm nay - là một trong số những người lính cứu hỏa đã góp phần bảo vệ bình yên cho người dân quận 4 (TP.HCM) trong cơn hỏa hoạn. Ảnh: Pháp luật TP.HCM. Tại điểm thi trường THPT Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, ông Nguyễn Chí Tường (sống ở Lạc Long Quân) đưa con gái Nguyễn Minh Huyền đi thi từ sớm. Trước khi tạm biệt, ông âu yếm, chúc con làm tốt môn Ngữ văn. Nụ cười rạng rỡ của hai cha con khiến nhiều người cảm động. Ảnh: PV. Bà Đề từ Bắc Giang lên thủ đô chăm cháu thi THPT quốc gia. Sau khi thí sinh làm xong bài môn Toán, bà ôm chầm, tặng cháu Nguyễn Thị Thanh Xuân đóa hoa giấy tại cổng trường, khiến cô gái xúc động suýt khóc. Ảnh: Tiến Tuấn. Trưa 22/6, sau khi kết thúc môn thi đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia, tại điểm thi trường Trần Phú, Đà Nẵng, thí sinh Ngô Quỳnh Tiên (trú ở đường Mai Lão Bạng, Đà Nẵng) không có người nhà đón đã được CGST đưa về bằng xe đặc chủng. Ảnh: N.D. Hình ảnh người cha từ Bình Chánh đưa con gái đi thi tại cụm thi trường THPT Nguyễn Văn Luông (quận 6, TP. HCM) được nhiều người chú ý. Kim Tuyến không may bị tai nạn ở chân và tạm thời chỉ có thể đi lại bằng nạng. Tuy nhiên, nữ sinh vẫn quyết tâm đạt điểm số cao trong kỳ thi THPT quốc gia 2017. Ảnh: Người lao động. Thí sinh Nguyễn Phương Linh dự thi tại trường THPT Hàn Thuyên (quận Phú Nhuận, TP.HCM) bị ngã cầu thang. Em được hai sinh viên Lê Quốc Khương và Trần Quang Trung (ĐH Văn Hiến) thay nhau cõng lên lầu 2, đưa vào tận phòng thi. Ảnh: H.B. Nguyễn Minh Trí cũng không may gặp tai nạn trước kỳ thi nửa tháng. Chân phải của cậu bị chấn thương, gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển. Khoảnh khắc Trí được sinh viên tình nguyện nhiệt tình hỗ trợ đã lay động dân mạng. Ảnh: Minh Nhật. Thí sinh tại một điểm thi ở Hà Nội cười tươi khi ra khỏi phòng thi sáng 24/6. Vẻ mặt rất tự tin khi rời phòng thi. Tại Hải Phòng, dù trời nắng nóng nhưng các sĩ tử vẫn thoải mái sau khi kết thúc môn cuối của kỳ thi THPT. Phối hợp với công an để tạo đường đi thoáng đãng cho mọi phương tiện tại điểm thi Đại học Hàng hải (Hải Phòng). Nhằm hỗ trợ thí sinh cùng gia đình, Foodizzi Việt Nam đã tài trợ 10.000 suất cơm miễn phí tại 40 điểm thi trên địa bàn Hà Nội. Ảnh PV. Dù thời tiết Hà Nội những ngày thi nắng nóng, các tình nguyện viên vẫn hăng say ghi thông tin của thí sinh và người nhà thí sinh. Ảnh PV. Nụ cười luôn thường trực trên miệng khi được phục vụ đồ ăn uống miễn phí cho các thí sinh và người nhà. Ảnh PV. Do trời quá nắng nóng, nhiều mũ vải đã được chia sẻ hỗ trợ cho sinh viên, thí sinh và người nhà đưa đi thi. Ảnh PV. Sảng khoái bên cốc nước mát lạnh với bạn bè sau khi kết thúc môn thi. Ảnh PV. Dù trời có nắng nóng nhưng cũng phải cố chén hết xuất cơm để lấy sức "chiến đấu" các môn còn lại. Ảnh PV. Các thí sinh và thanh niên tình nguyện vui vẻ ăn xuất cơm tình nguyện "Tiếp sức mùa thi" do CLB tình nguyện Trái Tim Việt kết hợp cùng quán cơm thiện nguyện Kết Nối Yêu Thương và nhóm gia đình phật tử Sen Vàng thực hiện đã diễn ra trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Ảnh PV. Các thành viên CLB Trái Tim Việt trực thuộc Hội liên hiệp thanh niên thành phố Hải Phòng đang nấu các xuất ăn miễn phí cho thí sinh đi thi. Ảnh PV. Trong những ngày thi THPT, tại chùa Sơn Hải thuộc phường Mỹ Hương, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, luôn tích cực làm công tác từ thiện cho các thí sinh. Nhà chùa không những cung cấp cơm miễn phí cho sĩ tử mà còn hỗ trợ chỗ nghỉ ngơi cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh PV. Còn đây là hình ảnh bữa cơm miễn phí do các cô giáo vào bếp chế biến. Gần 100 suất cơm được các cô giáo trường THPT Cẩm Xuyên nấu phục vụ buổi trưa dành cho sĩ tử và sinh viên tình nguyện. Ảnh Dân việt. Sau mỗi buổi thi, khi các thí sinh ra về là lực lượng CSGT và thanh niên tình nguyện lại vất vả đổ mồ hôi trên những con đường để phân làn cho thí sinh ra về được thuận tiện, an toàn nhất.

