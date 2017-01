Những người canh giữ mùa Xuân bản làng

Những người lính biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo sẵn sàng gác lại xuân riêng tư, vững vàng bảo vệ vùng phên dậu của Tổ quốc, đem lại những mùa xuân yên bình, hạnh phúc cho nhân dân.

Kiểm tra, làm thủ tục cho người và phương tiện tại Trạm kiểm soát biên phòng Cầu Treo.

Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo nằm trên quốc lộ 8A, nối thông với nước bạn Lào, nối các tỉnh Bắc miền Trung của Việt Nam với các địa phương Trung Thượng Lào, Đông bắc Thái Lan. Đồn nằm trên một địa bàn cheo leo hiểm trở, có đường biên giới quốc gia dài 41km, có 16 cột mốc, gồm 2 xã Sơn Kim I , Sơn Kim II với dân số trên 10 ngàn người. Địa bàn hoạt động của Đồn ở trong một khu kinh tế lớn, thu hút một lượng “khủng” vốn đầu tư nước ngoài, đây là vị trí có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh Hà Tĩnh, đồng thời là địa bàn nhạy cảm, phức tạp về buôn lậu, gian lận thương mại.

Đại úy Phan Văn Yên, Phó Đồn trưởng kiêm Trạm trưởng trạm kiểm soạt CKQT Cầu Treo cho biết: Ngoài nhiệm vụ tuần tra bảo vệ biên giới, bảo vệ cột mốc biên cương, đơn vị còn phải làm tốt nhiệm vụ giải quyết các thủ tục xuất nhập cảnh cho công dân, kiểm tra và bắt giữ các đối tượng vận chuyển ma túy trái phép. Những ngày giáp tết, lưu lượng người, phương tiện tham gia xuất nhập cảnh tăng nhanh so với trước.

Đón Tết Đinh Mão 2017 trong tinh thần vui xuân đồng thời đảm bảo tốt nhiệm vụ bảo vệ và giữ gìn an ninh đường biên, mốc giới, Đại úy Phan Văn Yên cho biết: “Đồn biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo đã có kế hoạch sát với từng bộ phận. Tăng cường lực lượng trinh sát nắm tình hình ngoại biên. Chỉ đạo trạm biên phòng cửa khẩu Cầu Treo đảm bảo quân số trực, làm nhanh gọn cho bà con về thông thoáng, nhưng phải chặt chẽ về pháp lý, đảm bảo an ninh trật tự tại của khẩu”.

Tuần tra, kiểm soát đường biên, mốc giới.

Được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, thấm nhuần lời dạy của Bác, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều cán bộ, chiến sĩ biên phòng Cầu Treo đã gắn bó cuộc đời mình với mảnh đất Hương Sơn. Các chiến sĩ đều ý thức rõ muốn xây dựng thế trận biên phòng vững chắc, thì việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm bớt khó khăn cho dân, cải thiện điều kiện ăn ở, sinh hoạt và nâng cao dân trí có vai trò quan trọng.

Đồn đã thành lập Đội xóa đói giảm nghèo, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, hướng dẫn cho bà con cách làm ăn, đem giống lúa, giống con năng suất cao về để bà con nuôi trồng có hiệu quả, giúp các gia đình xóa nhà tranh tre dột nát xây mái ấm.

Đại tá Võ Trọng Hải- Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh và đoàn cán bộ kiểm tra xây dựng NTM ở xã Sơn Kim 1.

Người dân các xã miền núi Sơn Kim 1, Sơn Kim 2 nằm trên địa bàn Đồn biên phòng Cầu Treo phụ trách, trước cũng sống quảng canh, quảng cư là chính, tỷ lệ hộ đói nghèo cao. Các chiến sĩ biên phòng cùng cấp ủy chính quyền và sự vươn lên của người dân, chỉ trong vòng mấy năm, Sơn Kim 1 vươn lên là xã dẫn đầu về phát triển kinh tế của huyện, của tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn chưa đầy 10%, không có hộ đói, đường bê tông về đến cửa nhà. Xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh đã về đích nông thôn mới.

Ông Nguyễn Văn Lý, thôn Quyết Thắng, xã Sơn Kim 2, năm nay 70 tuổi rất cảm kích: “Bộ đội Cửa khẩu Cầu Treo giúp đỡ nhiều về kỹ thuật, làm đường xá, giúp làm nhà cho cựu chiến binh. Kinh tế gia đình giờ gấp 10, gấp 20 so với trước đây rồi. Một năm phải được 1 tấn thóc, 1 tấn ngô hạt. Chăn nuôi thì trâu bò khi mô cũng có 5, 6 con, gà thường xuyên trên 100 con, hươu thì mới phát triển đây thôi nhưng cũng có 9 con, hiện nay có 2 con sắp đẻ nữa”

“Giúp bạn là giúp mình”

Đồn biên phòng cửa khẩu Cầu Treo thường xuyên có nhiều hoạt động giúp đỡ dân bản nước bạn Lào ở khu vực xung quanh biên giới, tạo thêm sự khăng khít, tô đậm tình hữu nghị tốt đẹp Việt - Lào.

Bản Thoọng Pẹ, thuộc huyện Khăm Cợt, tỉnh BôLy Khămxay - miền Trung Lào cách Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo khoảng 15 km đường đồi dốc. Trước đây, dân bản Thoọng Pẹ sống du canh trên những ngọn núi cao quanh năm mây phủ, lam lũ cực nhọc như con hoẵng, con nai. Sau ngày giải phóng, bà con rủ nhau xuống núi lập bản mới theo cách mạng. Buổi đầu, nhiều khó khăn lắm, vẫn lặp lại lối làm ăn cũ, phát rừng làm rẫy dốc và trồng cây anh túc. Cái đói, cái lạnh vẫn đeo đuổi.

Gói bánh chưng đón Tết cùng bà con các dân tộc vùng biên giới.

Nhờ bộ đội Việt Nam giúp người dân trồng lúa, chăn nôi, xóa mù chữ, phát triển kinh tế, Thoọng Pé hôm nay hộ nào cũng có nhà to đẹp, cơm no, áo ấm, con em được đến trường học chữ, nhiều nhà mua được ôtô, xe máy thay cho đôi chân lam lũ truớc đây. Người dân trước ốm đau bệnh tật do dịch tả, sốt rét chỉ biết nhờ thầy mo cúng đuổi ma, đuổi bệnh. Gần đây, người dân Thoọng Pé ốm đau được khám chữa tại trạm xá vừa được bộ đội biên phòng Hà Tĩnh xây dựng trị giá trên 1 tỷ đồng.

“Cán bộ Việt Nam, bộ đội biên phòng giúp đỡ người Lào, làm một cái trạm xá cho người Lào có bệnh tật thì đến chữa lành. Trước là phải đi xa, xuống dốc, khổ sở, giờ có các anh rồi, cảm ơn bộ đội biên phòng, hải quan Việt Nam rất nhiều”, một người dân bản Thoọng Pẹ, tỉnh BôLy - Khăm xay xúc động nói.

Đại tá Võ Trọng Hải – Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Biên phòng Hà Tĩnh cho biết: Xác định tư tưởng "biên giới là quê hương", phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng từng được Bác Hồ tặng cờ khen, trong nhiều năm qua các chiến sỹ Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo luôn làm tốt nhiệm vụ tuần tra kiểm soát biên giới, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, phòng chống tội phạm buôn bán, vận chuyển ma túy, giúp đỡ người dân vùng biên…

Chiều biên giới Việt – Lào, giữa miền biên ải xa xôi, từng giọng hò ví dặm xứ Nghệ da diết hoà lẫn giai điệu rộn ràng mà sâu lắng của điệu Lăm Vông mang lại cảm giác Xuân thật xốn xang, ấm áp. Xin cảm ơn những người lính đã hy sinh mùa xuân riêng của mình để chắp cánh cho mùa Xuân của dân tộc!/.