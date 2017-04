Những vụ chìm tàu ám ảnh nhất ở Việt Nam

Chìm tàu trên Vịnh Hạ Long, 12 người chết: Vụ chìm tàu du lịch mang số hiệu QN5198 trên đảo Ti-tốp (Vịnh Hạ Long) sáng 17/2/2011 khiến 27 người trên tàu gặp nạn, trong đó 12 người tử vong (10 du khách nước ngoài và 2 du khách người Việt thiệt mạng) (Ảnh: Người lao động) Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thương tâm là do thuyền trưởng và máy trưởng vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy (Ảnh: Người lao động) Buổi sinh nhật định mệnh trên nhà hàng nổi Dìn Ký, 16 người tử vong: Vụ tai nạn xảy ra lúc 18h30 ngày 20/5/2011, cướp đi mạng sống của 16 người trên tàu. Thương tâm hơn, buổi sinh nhật 3 tuổi cũng là buổi sinh nhật cuối cùng của bé Quách Hồng Đạt. Ông Quách Lương Tài (bố cháu bé Quách Hồng Đạt) cũng là người tổn thương, mất mát nhiều nhất với 9/16 nạn nhân bị tử vong bao gồm cả vợ, con trai, con gái, em vợ và hai con, mẹ vợ và anh em vợ của mình. (Ảnh: Vnexpress) Sau vụ đắm tàu, cơ quan điều tra đã làm rõ thuyền Dìn Ký đã hết hạn đăng kiểm từ hơn 4 tháng trước khi tai nạn xảy ra. Người lái con thuyền, và trực tiếp nắm giữ sinh mạng tất cả hành khách là tài công thì lại không hề có giấy phép lái tàu nên khi gặp sự cố đáng tiếc đương nhiên sẽ không có những biện pháp xử lý kịp thời.(Ảnh: Vnexpress) Món quà trong lần sinh nhật cuối cùng của cháu Quách Hồng Đạt. (Ảnh: Vnexpress) Chìm tàu Cần giờ, 9 người chết: Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào tối ngày 2/8/2013 khiến 9 người tử vong. Được biết, khoảng 21h ngày 2/8/2013, khi đang trên hành trình từ Gò Công Đông (Tiền Giang) về Vũng Tàu, ca nô H29-BP do ông Phạm Duy Phúc điều khiển, chở theo 30 người đã bất ngờ bị chìm tại vịnh Gành Rái, cách TP.HCM khoảng 4 hải lý và cách Vũng Tàu khoảng 10 hải lý.(Ảnh: Vnexpress) Vụ tai nạn khiến 30 người trên tàu trôi dạt trên biển trong nhiều giờ đồng hồ. Vụ lật ca nô thảm khốc ấy đã cướp đi sinh mạng của 9 người, lực lượng cứu hộ cứu nạn chỉ cứu sống được 21 người trong đó có 2 người nước ngoài. (Ảnh: Zing) Những ca nô sử dụng để chở khách du lịch này được đóng mới cho Hải quân nhưng chưa bàn giao vì đang trong quá trình sửa chữa một số bộ phận máy móc bị hư hỏng. Thế nhưng, trong thời gian này, ca nô vẫn được dùng để chở người, đồng thời ca nô chở số người gấp 2,5 lần cho phép.(Ảnh: Zing) Lật tàu Thảo Vân 2 chở 56 người trên sông Hàn: Vào lúc 20h ngày 4/6, trên sông Hàn đoạn đối diện khách sạn Novotel, một chiếc tàu du lịch đang chở theo 56 người, trong đó có 53 hành khách (4 khách Malaysia) và 3 nhân viên của tàu trên sông Hàn bất ngờ bị lật. Được biết, tàu chỉ có 28 ghế nhưng chở 56 người, trên tàu có áo phao và hầu hết mọi người không được phát nên không ai mặc áo phao khi tàu lật và chìm. Vụ tai nạn khiến 3 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ nhỏ. Chìm tàu Hải Thành 26, 9 người thiệt mạng: 23h55 ngày 27/3 tàu Hải Thành 26 BLC trọng tải trên 3.000 tấn, chở theo 11 thuyền viên vận chuyển hàng từ TP.Hải Phòng đi TP.Cần Thơ. Khi vào vùng biển cách Vũng Tàu 44 hải lý về phía đông, do có va chạm với tàu khác nên tàu Hải Thành đã bị chìm, toàn bộ 11 thuyền viên trên tàu cũng bị rơi xuống nước. Rạng sáng 28/3: Tàu Petrolimex 14 cứu được 2 thuyền viên là thuyền trưởng Nguyễn Viết Thắng (47 tuổi, quê tỉnh Thái Bình) và sỹ quan vận hành boong Hoàng Tiến Khôi (quê tỉnh Hải Dương), 9 nạn nhân khác vẫn mất tích. Đến ngày 1/4, thi thể 9 thuyền viên mất tích được tìm thấy. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. Chìm tàu lễ hội ở Bạc Liêu: Khoảng 10h ngày 6/4, chiếc tàu mang biển số BL 93.322 do bà Nguyễn Thị Lời làm chủ, tài công Doãn Thanh Nam (SN 1982, ngụ ấp 2, thị trấn Gành Hào, con bà Lời) điều khiển, chở 39 người tham gia lễ hội. Theo thống kê ban đầu, thời điểm xảy ra tai nạn trên tàu có 39 người, trong đó có 25 người được cứu với sức khỏe ổn định, 12 người đưa vào bệnh theo dõi và 3 nữ sinh tử vong. Ngoài ra còn vô số những vụ tai nạn sông nước liên quan đến thuyền đò... xảy ra khiến nhiều người thiệt mạng. Hầu hết, nguyên nhân chủ yếu là do chủ tàu chở quá tải, không tuân thủ quy định an toàn giao thông đường thủy...

