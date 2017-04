Những vụ CSGT bị tai nạn, thương vong khi làm nhiệm vụ trên đường

Thiếu tá CSGT Lê Quang Minh (Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai) - người làm nhiệm vụ trên QL1, đoạn thuộc khu vực Trạm thu phí cầu Đồng Nai (TP Biên Hòa, Đồng Nai) vừa tử nạn vào tối ngày 15/4. Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h00 cùng ngày, chiếc xe tải biển số Đồng Nai do Trần Mạnh Thống (25 tuổi, quê Hà Tĩnh) điều khiển chạy hướng Đồng Nai – TP. HCM. Khi tới khu vực trên, lực lượng CSGT đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra giấy tờ. Tuy nhiên, sau vài phút tranh cãi với CSGT, tài xế ôtô tải đóng cửa và nhấn ga bỏ chạy. Lúc này, thiếu tá Lê Quang Minh bám vào gương chiếu hậu bên trái thì trượt ngã, bị xe cán tử vong. Gây tai nạn xong, tài xế ô tô để lại xe tại hiện trường và bỏ trốn. Đến chiều 16/4, Thống đã đến Công an phường Long Bình Tân (TP Biên Hòa, Đồng Nai) đầu thú. Trước đó, vào khoảng 14h ngày 21/8/2016, tại đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. một chiến sỹ thuộc Đội CSGT số 7 – Phòng CSGT đường sắt – đường bộ Công an TP Hà Nội khi ra hiệu lệnh dừng xe một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm đã bị thanh niên này tăng ga đâm trực diện khiến viên cảnh sát phải nhập viện. Ngày 21/3/2017, tại ngã 4 phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng, một thanh niên điều khiển xe máy đã vượt đèn đỏ bị ra hiệu lệnh dừng xe đã tăng ga bỏ chạy và tông vào một CSTT đang làm nhiện vụ, khiến một chiến sĩ CSTT bị thương nặng ở vùng đầu và vùng cổ. Khoảng 10h00 sáng 16/2/2016 tại tuyến đại lộ Phạm Văn Đồng thuộc phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TPHCM. Thời điểm trên tổ công tác của đội CSGT tuần tra - dẫn đoàn thuộc phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) công an TPHCM phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe gắn chở theo 1 cô gái lưu thông tốc độ cao trên đường và chạy lấn tuyến. CSGT đã ra đường, ra hiệu dừng xe người thanh niên để tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, người thanh niên được cho là đã không chấp hành hiệu lệnh, lao xe trực diện vào cán bộ CSGT. Tai nạn xảy ra, cán bộ CSGT đã bị bất tỉnh tại chỗ và gãy chân, ngay sau đó được lực lượng tại hiện trường và người dân đưa đi cấp cứu. Tổ CSGT còn phối hợp với người dân bắt giữ cặp nam nữ nói trên cùng phương tiện lại để xử lý. Khoảng 9h50 sáng 12/12/2015, tại ngã ba Sài Đồng - QL5, khi đang làm nhiệm vụ, Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt (Đội CSGT số 5, CA Tp.Hà Nội) đã phát hiện vụ va chạm giữa xe tải mang BKS: 89L - 0211 và xe ô tô hiệu Vios mang BKS: 20A - 000.55. Lúc này, Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt đã ra hiệu yêu cầu 2 chủ phương tiện dừng xe để giải quyết sự việc. Tuy nhiên, tài xế xe tải đã bất ngờ rồ ga lao thẳng vào người Thượng úy Đạt khiến anh ngã ra đường. Sau đó, lái xe tiếp tục điều khiển phương tiện kéo lê Thượng úy Đạt đi khoảng gần 20m. Tại hiện trường, Thượng úy Đạt bị đa chấn thương, nằm bất tỉnh trên đường. Sau khi gây ra sự việc, lái xe tải điều khiển xe bỏ trốn vào hướng nội thành Hà Nội. Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt bị xe tải kéo lê dưới đường, bị thương nặng được người dân và đồng đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Thượng úy Đạt bị gãy chân và chấn thương vùng đùi. http://streaming.vov.vn/videostore/Uploaded/mDoNacDYKMs/2017_04_17/Lao_xe_truc_dien_tong_gay_chan_canh_sat_giao_thong_Phap_Luat_Hinh_Su_XaLuan_com_Tin_Nong_NOBG.mp4

