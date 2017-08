Nổ bếp cồn trong đám cưới, 7 người bị bỏng nặng phải cấp cứu

Bác sĩ chuyên khoa 2 Tần Ngọc Sơn, Trưởng khoa Bỏng – Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết: đến sáng hôm nay (29/8) vẫn còn 7 bệnh nhân trong số 11 bệnh nhân bị bỏng nhập viện vào sáng 28/8 đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện. Trong đó có 1 trường hợp bỏng nặng gần 70% diện tích cơ thể, độ II, độ III, quá khả năng điều trị nên được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy; riêng 3 bệnh nhân bỏng nhẹ đã xuất viện.

Nạn nhân trong vụ bỏng cồn đang được cấp cứu tại Bệnh viện.

“Hiện có 7 ca bỏng gồm 6 nam, 1 nữ, bỏng từ 17% đến 47%. Hiện giờ có 2 ca đang trong diện theo dõi đặc biệt là ca bỏng 47% và ca trên 30% bị bỏng sâu cần phải theo dõi hàng ngày”, Bác sỹ Tần Ngọc Sơn nói.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đang tích cực điều trị cho những bệnh nhân bị bỏng cồn nước bằng truyền dịch, kháng sinh giảm đau.

Được biết, sáng 28/8, các bệnh nhân này dự đám cưới tại một hộ dân tại xã Trường Long, huyện Phong Điền, trong lúc đang ăn món tôm nướng thì bếp hết cồn, nhân viên phục vụ tưởng bếp đã tắt nên lấy can cồn nước 5 lít châm trực tiếp vào bếp, lúc này lửa trong bếp bén vào khiến cồn bùng cháy. Do hoảng hốt, nhân viên này quăng can cồn ra bàn làm lửa bùng cháy lan ra các 3 bàn xung quanh. Nhiều người bị cháy quần áo, chạy hoảng loạn. Các nạn nhân bị bỏng được đưa đến Bệnh viện huyện Phong Điền, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ./.