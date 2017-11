Nỗi đau còn lại sau những vụ tai nạn giao thông thương tâm

Vào đầu tháng 10 vừa qua, tại Cần Thơ, từ việc không chấp hành luật lệ giao thông của tài xế xe khách, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra làm 2 người chết, 10 người bị thương.

Em Huỳnh Thị Tuyết Nhi (xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ) đã mang theo hoài bão, ước mơ tươi đẹp của mình rời xa thế giới này. Những dự định của Nhi mãi trở thành kỷ niệm đau buồn của người thân.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra do tài xế chạy với tốc độ cao dẫn đến mất lái.

Bùi Văn Khải và Huỳnh Thị Tuyết Nhi là hai anh em họ, cùng lớn lên bên nhau, bên cạnh vai trò là người anh, Khải còn là người bạn thân thiết của Tuyết Nhi từ hồi cả hai mới cắp sách đến trường.

Khải chia sẻ, hai anh em cùng có ước mơ trở thành chiến sỹ công an để xây dựng quê hương, bảo vệ đất nước. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp THPT, Tuyết Nhi quyết tâm thi vào ngành công an nhưng bị trượt chỉ vì chiều cao khiêm tốn. Rồi Khải bước chân vào thực hiện nghĩa vụ công an, còn Tuyết Nhi rẽ hướng đi khác.

Ai ngờ rằng, trên chuyến xe định mệnh ngày 6/10, khi đi lấy thủ tục xuất khẩu lao động, Tuyết Nhi đã mang theo ước mơ đó đi thật xa.

Người anh hai Nguyễn Văn Khải bùi ngùi nhớ lại giây phút trước khi em mình ra đi mãi mãi. "Lúc nghe tin tai nạn em sốc lắm. Trước khi phẫu thuật Nhi còn tỉnh lắm, nó còn nói chút nữa con không gặp được bà ngoại với mẹ rồi".

Tuyết Nhi mất sau đó vài ngày do những chấn thương quá nặng trong vụ tai nạn. Những ký ức đâu đó lần lượt ùa về với Khải, cái bánh bẻ đôi, những buổi dầm mưa thời còn đi học. Những dòng tin nhắn nũng nịu vừa hỏi thăm, vừa trêu chọc anh Hai mới chỉ vài ngày trước còn đây, nhưng em đâu...?

Em Huỳnh Thị Tuyết Nhi được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Nỗi lòng của người anh họ, người bạn thân dành cho Yến Nhi là như vậy. Còn với bậc sinh thành, dưỡng dục em đau đớn đến nhường nào. Chúng tôi không thể hiểu được, cũng không thể diễn tả được, chỉ biết rằng, khi tôi đặt vấn đề muốn về nhà Tuyết Nhi để hỏi thăm, Khải níu tay nói: "Anh đừng về, từ hôm có chuyện, cứ ai hỏi tới là cô Năm lại khóc, ngất xỉu hoài".

Theo lời Khải, chúng tôi tìm về nhà bà Nguyễn Thị Đa mợ Hai của Tuyết Nhi. Bà Đa cho biết, mới chỉ vài ngày trước, bà Bùi Thị Phương (mẹ Tuyết Nhi) ghé thăm nhà. Bà đưa đĩa bánh ra mời, chưa kịp hỏi han lời nào, mẹ Tuyết Nhi đã bật khóc.

"Trước đây, mỗi khi ghé nhà chị, nó đi cùng em ngồi đây ăn bánh, chuyện trò, giờ nó bỏ em đi thật rồi...", mẹ của Nhi nói trong dòng nước mắt tức tưởi.

Bà Đa không biết cách nào an ủi, chỉ ôm lấy cô em chồng và những giọt nước mắt lại rơi trên khóe mắt cả hai người.

Theo lời bà Đa, từ nhỏ hai chị em Nhi đều ngoan hiền, lễ phép. Năm tới, em trai vào đại học nên Tuyết Nhi quyết định đi xuất khẩu lao động để gánh bớt gánh nặng cho cha mẹ, lo cho em trai học hành không phải lỡ bước như mình. Nhưng hơn trăm triệu đồng gia đình chạy đôn chạy đáo lọc máu cho em khi còn nằm bệnh viện không thể giữ em ở lại.

Đám tang của người con ngoan, người chị giỏi, được tổ chức tại quê trong sự thương tiếc, nước mắt của hàng xóm của thầy cô và bạn bè Nhi. Hơn ai hết, người thân của em phải chịu đau đớn hơn cả.

Từ sự mất mát không gì bù đắp được của gia đình, bà Nguyễn Thị Đa nói lên mong muốn: "Tôi muốn mấy chú tài xế sau này chạy cũng nhẹ nhàng, kỹ lưỡng. Không cần gấp gì hết. Đừng vừa chạy xe vừa cầm điện thoại bấm điện tử. Mấy chú tài xế sau này phải cân nhắc cho kỹ lưỡng vì còn nhiều người sau này".

Ông Nguyễn Phú Thương, Trưởng Công an quận Ô Môn, TP Cần Thơ cho biết: Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn quận xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông gây chết người. Trong đó, 18 người đã tử vong và 11 người khác bị thương. Vụ tai nạn nghiêm trọng nhất làm 12 người thương vong cũng chính là vụ tai nạn làm em Huỳnh Thị Tuyết Nhi tử vong.

Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do tài xế Huỳnh Ngọc Tấn sau khi lưu thông được một đoạn thì phát hiện quên giấy xuất bến nên quay đầu chạy trở về với tốc độ cao, dẫn đến mất lái tự gây tai nạn. Hiện cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Tấn để điều tra, làm rõ.

Ông Nguyễn Phú Thương cho rằng, hầu hết các vụ tai nạn xảy ra đều có phần trách nhiệm chủ quan của người tham gia giao thông. Để giảm tai nạn giao thông, cần phải nâng cao ý thức người tham gia.

Trong vụ việc này, chỉ vì sự gấp gáp của tài xế, Tuyết Nhi và một số nạn nhân nữa đã mãi mãi ra đi để lại nỗi đau không gì bù đắp được đối với gia đình.

Cũng đã có rất nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra, cướp đi mạng sống của nhiều người xuất phát từ ý thức chấp hành luật lệ giao thông kém của người tham gia giao thông.

Các tài xế, những người cầm lái hãy lấy đó làm bài học đắt giá. Hãy nghiêm túc chấp hành luật lệ giao thông. Đây là việc làm không chỉ thể hiện trách nhiệm với bản thân mình mà còn với nhiều người khác. Đừng đùa với mạng sống con người, “nhanh một phút, chậm cả đời”!/.

Nạn nhân kể lại giây phút kinh hoàng vụ tai nạn xe khách ở Sóc Sơn VOV.VN - "Tôi đang thiu thiu ngủ thì bỗng có tiếng nổ lớn, liền mở mắt thì thấy máu me đầy mặt. Tôi hoảng loạn, la hét liên tục và tìm cách thoát ra ngoài"

Công an Sóc Trăng lên tiếng vụ ô tô 7 chỗ gây tai nạn hàng loạt Công an tỉnh Sóc Trăng hoan nghênh báo chí đã kịp thời phản ánh sự việc, giúp lãnh đạo Công an tỉnh nắm, chỉ đạo xử lý.

Ảnh: Vụ tai nạn kinh hoàng trên cầu Thanh Trì, xe khách suýt rơi sông VOV.VN -Vụ tai nạn khiến xe khách nằm vắt vẻo trên thành cầu Thanh Trì, xe tải lật ngang chắn, và chiếc Innova bị biến dạng phần đuôi.