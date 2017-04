Nóng chuyện tàu xe vào kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Các tuyến xe khách đường dài tại Bến xe Nước Ngầm chuẩn bị xe phục vụ nhu cầu đi lại người dân dịp lễ 30/4.

Kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm nay trùng vào ngày cuối tuần nên người lao động được nghỉ liên tục 4 ngày nghỉ (từ ngày 29/4/2017 đến hết ngày 02/5/2017) và thời điểm bắt đầu phục vụ hành khách dịp lễ là từ chiều tối ngày 28/4/2017. Các bến xe ở Hà Nội dự báo lượng khách dịp này sẽ tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước, lượng khách tập trung chủ yếu vào các tuyến đường có cự ly trung bình, khoảng 300-500km, đến các khu du lịch như Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình...

Kỳ nghỉ lễ cũng là thời điểm tạo áp lực lớn đối với các bến xe, nhà ga…Để giảm tải áp lực này, các phương án tăng cường tàu xe để giải tỏa hành khách, phục vụ người dân đã được các bến xe, đơn vị vận tải ở Hà Nội triển khai.

Phòng chờ mua vé bến xe Mỹ Đình.

Tại bến xe Mỹ Đình, dự kiến lượng khách đông nhất sẽ vào cuối ngày 28 và ngày 29 tháng 4, với khoảng hơn 40 nghìn người, gần gấp đôi so với ngày thường và khách tập trung vào các tuyến đường cự ly ngắn.

Theo ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Bến xe Mỹ Đình: Bến xe đã họp với các doanh nghiệp vận tải trong bến có phương án tăng cường thêm xe để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân đi chơi, đi lễ. Trong những ngày cao điểm, bến xe Mỹ Đình sẽ tăng cường khoảng 150 lượt xe ở các tuyến trọng điểm như: Hà Nội đi Quảng Ninh, Cao Bằng, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái… Bên cạnh đó, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống hiện tượng nhồi nhét, tăng giá vé cũng được chú trọng.

“Bến xe đã gửi những thông báo phối hợp kiểm tra tới lực lượng chức năng như công an, thanh tra để hỗ trợ bến xe trong kiểm tra, kiểm soát”, ông Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết.

Xếp hàng chật cứng ở quầy bán vé bến xe Mỹ Đình.

Ông Lý Trường Sơn – Trưởng phòng kế hoạch Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, cùng với 150 xe tăng cường xe của bến xe Mỹ Đình, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cũng đã chuẩn bị kế hoạch tăng cường tại bến xe Giáp Bát và Gia Lâm.

Tại bến xe Nước Ngầm, do mới được điều chuyển hơn 400 chuyến xe từ bến Mỹ Đình về, dù không "nóng" như bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình do chủ yếu phục vụ các tuyến đường dài, nhưng bến xe Nước Ngầm vẫn chuẩn bị kĩ cho kế hoạch vận tải dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.



"Do thời gian nghỉ không dài quá, nên thực tế nhiều năm cho thấy, nhu cầu di chuyển tại bến xe Nước Ngầm có tăng nhưng không tăng đột biến. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chuẩn bị kỹ nhằm trường hợp số lượng khách tăng cao. Sẽ có khoảng gần 100 xe được tăng cường để bến xe chủ động giải quyết các trường hợp đột xuất nhằm giải tỏa khách trong dịp lễ này", ông Nguyễn Văn Lập– Giám đốc Bến xe Nước Ngầm cho biết.



Dù chưa đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, nhưng như những kỳ nghỉ lễ, Tết trước, nhu cầu đi lại của người dân bắt đầu tạo sức nóng tại cá bến tàu, bến xe...

Ngoài số xe được tăng cường, ông Lập cho biết bến xe Nước Ngầm đã nâng cấp xong toàn bộ hệ thống loa phát thanh, bổ sung thêm quầy bán vé, tăng cường các biển báo, chỉ dẫn trong bến… để giúp hành khách đi lại thuận tiện nhất trong các dịp nghỉ lễ tới đây. Bên cạnh đó, bến xe cũng sẽ đảm bảo 100% nhân viên trong các dịp cao điểm để phục vụ hành khách tại bến xe.

Dịp lễ tết cũng là thời điểm các nhà xe lợi dụng để nhồi nhét, bắt chẹt khách, xe dù có cơ hội hoành hành. Chánh thanh Sở GTVT Hà Nội Trần Đăng Hải cho biết, dịp này, thanh tra giao thông Hà Nội nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Thanh tra Sở sẽ huy động 100% lực lượng trên các tuyến; tập trung vào công tác ứng trực tại các bến tàu, xe để phân luồng tổ chức giao thông; kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về kinh doanh vận tải gây mất trật tự, an ninh, ATGT.

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tới đây, ngành đường sắt cũng lên kế hoạch lập thêm 32 đoàn tàu tăng cường trên các tuyến dự báo có số lượng hành khách tăng lên như tuyến: Sài Gòn – Nha Trang, Sài Gòn – Quy Nhơn, Hà Nội – Vinh, Hà Nội - Đà Nẵng…để phục vụ hành khách.

Phải xử lý nghiêm nhà xe tăng giá cước, nhồi nhét khách dịp Tết VOV.VN - Sở GTVT các địa phương cần xây dựng kế hoạch cụ thể về huy động phương tiện sang tải khách đối với các xe bị xử lý vi phạm.

Bà Phùng Thị Lý Hà, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết: Từ ngày 17/3, Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội đã triển khai bán vé tàu dịp lễ 30/4. Và có 26 đoàn tàu lập thêm, những đoàn tàu tăng cường đều có chất lượng toa xe tốt nhất để phục vụ hành khách. Tới thời điểm hiện tại, những tuyến tập trung lượng hành khách đông nhất như: Hà Nội – Vinh, Hà Nội – Quảng Bình… vẫn còn vé để phục vụ người dân.

“Đoạn Hà Nội – Vinh, Hà Nội - Đồng Hới, Hà Nội – Lào Cai là chúng tôi vẫn còn tương đối đầy đủ vé để phục vụ hành khách. Riêng tuyến Hà Nội – Đà Nẵng đã lập thêm tàu SE 17, 18 cùng tàu SE 19, 20 và 4 đôi tàu Thống Nhất phần lớn đã hết vé với khách lẻ có thể mua được nhưng nếu nhu cầu hành khách cao hơn nữa đi với khối lượng lớn cho từng đoàn thì chúng tôi sẽ lập thêm đoàn tàu phục vụ hành khách,” Bà Phùng Thị Lý Hà nói.

Trong giai đoạn cao điểm từ ngày 27/4 đến 03/5 Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) triển khai tăng thêm 175 chuyến bay một chiều trên 8 đường bay nội địa. Tổng tải cung ứng trong giai đoạn này đạt trên 180 nghìn ghế, tăng gần 25% so thường lệ. Các chuyến bay tăng cường tập trung chủ yếu từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đi các điểm du lịch như Đà Nẵng/Nha Trang/Phú Quốc.

Hãng hàng không giá rẻ VietJet Air cũng chuẩn bị tăng cường thêm hàng trăm chuyến bay trong dịp này để đáp ứng nhu cầu đi lại của khách./.