Nước lã pha Methanol thành rượu: Dân bảo có, Bộ Công Thương bảo không?

Bộ Y tế vừa tổ chức Hội thảo về tác hại của việc lạm dụng rượu bia, xử lý và điều trị ngộ độc rượu có methanol cao. Tại hội thảo, các ý kiến nhấn mạnh, việc quản lý sản xuất, kinh doanh rượu hiện nay còn nhiều yếu kém. Nhất là khi các chuyên gia y tế và Hội Bảo vệ người tiêu dùng cho rằng có tình trạng pha cồn công nghiệp methanol với nước lã để thành rượu, nhưng đại diện Bộ Công thương lại nói chưa phát hiện được tình trạng này.

Trước tình trạng ngộ độc do uống phải rượu có hàm lượng cồn công nghiệp Methanol cao đang gia tăng, ông Nguyễn Phú Cường, Vụ trưởng Vụ khoa học Công nghệ, Bộ Công thương cho rằng, những trường hợp ngộ độc rượu vừa qua là do uống quá nhiều, hàm lượng Methanol tích tụ trong cơ thể trước đó vượt mức cho phép. Bởi, trong rượu đạt chuẩn cũng vẫn có một lượng Methanol theo tiêu chuẩn quy định.

Ông Nguyễn Phú Cường, Vụ trưởng Vụ khoa học Công nghệ, Bộ Công thương.

Ông Nguyễn Phú Cường khẳng định: “Không có rượu pha từ cồn Methanol, không ai pha cả vì Methanol rất đắt, phải nhập khẩu. Methanol là rượu hóa chất được quản lý. Các doanh nghiệp nhập Methanol phải khai báo”.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia y tế cho biết, kết quả xét nghiệm đối với những bệnh nhân ngộ độc rượu thời gian gần đây cho thấy, nồng độ cồn Methanol trong máu cao gấp hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lần mức cho phép. Điều này cho thấy, rượu phải được pha từ cồn công nghiệp Methanol. Các loại rượu này được bán với giá rẻ nên không loại trừ khả năng pha rượu từ cồn công nghiệp nhập lậu, rẻ tiền.

Cùng quan điểm này, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng cho biết: “Việc dùng cồn công nghiệp Methanol pha thành rượu, đâu phải bây giờ mới phát hiện ra. Cách đây mấy năm, các phương tiện thông tin đại chúng đã cảnh báo, nhất là tại Nghệ An, người ta bán trong thùng phuy, bán vô tư, bao nhiêu cũng có, nguồn Methanol từ Trung Quốc”.

Điều đáng lo ngại là hiện nay cơ quan chức năng và các địa phương chưa chưa kiểm soát được việc pha chế rượu từ cồn công nghiệp Methanol, cũng như chưa quản lý được rượu nấu thủ công trong các hộ gia đình.

Ông Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Rượu bia, nước giải khát Việt Nam nói: “Tôi nghĩ nguyên nhân ngộ độc rượu Methanol gia tăng là do người ta pha rượu từ cồn Methanol và chúng ta phải có biện pháp quản lý…Tuần trước tôi có về họp tại Ninh Bình (một trong những tỉnh đứng đầu cả nước về sản xuất rượu thủ công). Tỉnh báo cáo có 2.500 cơ sở sản xuất rượu thủ công nhưng mới cấp được 6 giấy phép. Đúng là quản lý rượu tự nấu, pha chế trong dân đang có vấn đề”.

Ông Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng Bộ Y tế.

Theo ông Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, trước đây, việc pha chế cồn Methanol để sử dụng vào mục đích công nghiệp, bắt buộc phải cho chất xanh-mê-thy-len vào, tạo màu xanh để phân biệt với rượu trắng nấu thủ công. Nhưng hiện nay, việc này không được thực hiện nữa nên rất dễ dẫn đến tình trạng lạm dụng, đưa rượu methanol vào kinh doanh lẫn với rượu thực phẩm: “Hiện nay, cồn công nghiệp Methnol được pha để làm keo, véc-ni, nhưng vì sử dụng loại cồn này sai mục đích nên gây ngộ độc, chết người. Quản lý vấn đề này thuộc về Bộ Công thương”.

Rõ ràng, việc quản lý sản xuất kinh doanh rượu còn nhiều yếu kém đã tiếp tay cho những người không có lương tâm, chạy theo lợi nhuận, pha chế hoặc buôn bán loại rượu từ cồn công nghiệp Methanol gây ngộ độc cho người sử dụng. Chỉ tính từ sau Tết nguyên đán đến nay, tại Hà Nội và Lai Châu đã có tới hàng trăm người ngộ độc rượu methanol, trong đó ít nhất 18 người tử vong.

Đoàn kiểm tra của Sở Y tế Hà Nội thu giữ rượu không rõ nguồn gốc.

Theo thống kê của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), 10 năm qua, toàn quốc có 382 người bị ngộ độc do sử dụng rượu không an toàn, làm 98 người chết. Hầu hết là do uống rượu không rõ nguồn gốc, không được cấp giấy chứng nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm và rượu được bán tại các quán ăn, cửa hàng nhỏ lẻ, bán rong hoặc do người tiêu dùng tự pha chế. Trong đó, số ca tử vong do rượu có hàm lượng Methanol cao chiếm nhiều nhất, gần 50%./.