Pha Đin rét đậm, người dân không dám ra khỏi nhà

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Tây Bắc, đèo Pha Đin là một trong những khu vực có nền nhiệt xuống rất thấp trong đợt rét đậm, rét hại này. Ở thời điểm hiện tại người dân tại các bản làng trên đỉnh đèo Pha Đin do giá rét không dám ra khỏi nhà, đi làm nương, cuộc sống sinh hoạt gặp nhiều khó khăn.

Ghi nhận của phóng viên VOV vào chiều 25/11 ở khu vực giáp ranh trên đỉnh đèo Pha Đin tại một số bản thuộc các xã Tỏa Tỉnh, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên và xã Mường É, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La nền nhiệt đã xuống rất thấp chỉ khoảng 4 – 5 độ C. Trời lạnh, luôn có mưa và rét buốt nên hầu hết người dân chỉ ở nhà ngồi sưởi lửa, không dám ra ngoài, mọi sinh hoạt lao động thường ngày như lên nương, đi chợ… đều tạm thời ngừng nghỉ. Nhiều diện tích thông trong khu vực đã có nước tích tụ trên các đầu ngọn lá, biểu hiện rõ rệt của sự đóng băng nếu nền nhiệt tiếp tục duy trì hoặc xuống thấp.

Người dân ở khu vực đèo Pha Đin không thể ra ngoài làm việc vì trời rét đậm.

Nhiều người dân cho biết cuộc sống họ đã bị đảo lộn vào khoảng thời gian này do thời tiết biến đổi khắc nghiệt trong vài năm trở lại đây. Điều đáng lo ngại là rét đậm, cỏ cây bị chết, nguồn thức ăn cho gia súc cũng bị giảm theo, những diện tích trồng cà phê do ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt cũng đang có dấu hiệu bị hư hỏng dần. Cùng với đó là sức khỏe của trẻ em vào các thời điểm rét đậm thường không được đảm bảo do điều kiện kinh tế khó khăn, thiếu quần áo ấm dễ dẫn đến các bệnh về hô hấp.

Anh Vàng A Dếnh, người dân bản Pa Khôm, xã Mường É, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La nói: "Mưa to, gió lạnh như thế thì chúng tôi chỉ ở nhà, không thể đi làm được, trâu bò cũng để nhà. Tôi cũng muốn đi làm nhưng lạnh thế này có lẽ phải một tuần nữa mới đi cắt được cỏ cho trâu bò ăn".

Cây cỏ gãy chết do sương giá.

Những năm gần đây biến đổi khí hậu rõ rệt khiến thời tiết tại khu vực này thay đổi khó dự đoán. Đầu năm 2016, đèo Pha Đin cũng lần đầu tiên ghi nhận có hiện tượng tuyết rơi, đóng băng trên diện rộng làm chết nhiều vật nuôi, hư hại nhiều diện tích nông nghiệp và rừng thông của các xã trên địa bàn. Điều này đã gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân, phát triển kinh tế của các địa phương.

Hiện tại thời tiết tại khu vực đèo Pha Đin vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp. Theo thống kê của chính quyền các địa phương nơi đây, ảnh hưởng của thiên tai, giá rét đậm vẫn chưa ghi nhận có thiệt hại lớn. Tuy nhiên với những diễn biến phức tạp của thời tiết đang tiếp tục diễn ra tại đây thì ảnh hưởng về phát triển kinh tế trong thời gian tới là điều khó tránh khỏi.

Các bản làng chìm trong sương mù.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về kinh tế, con người đối với người dân sinh sống tại các bản làng khu vực đèo Pha Đin, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Điện Biên, Sơn La cũng đã yêu cầu các địa phương liên quan thường xuyên cập nhật diễn biến không khí lạnh, thông tin kịp thời để người dân chủ động phòng tránh, ứng phó với tình hình thời tiết giá rét có thể kéo dài.

Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp trước mắt, về lâu dài cần có những thay đổi cụ thể hơn trong việc chuyển đổi nông lịch, cơ cấu cây trồng thích ứng với thời tiết khắc nghiệt, hỗ trợ người dân các kỹ thuật chăm sóc vật nuôi trong điều kiện thời tiết giá rét… để từ đó giúp người dân có thêm nhiều chủ động hơn trong việc thích ứng với sự thay đổi của khí hậu toàn cầu, ổn định phát triển kinh tế bền vững./.