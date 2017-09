Phạt 25 triệu đồng chủ bếp ăn gây ngộ độc làm hơn 100 công nhân nhập viện

Thanh tra Sở Y tế Tiền Giang vừa ra Quyết định xử phạt 25 triệu đồng đối với Công ty TNHH Bảy Thơ, có trụ sở tại Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh - đơn vị bếp ăn gây ra vụ ngộ độc tại công ty TNHH Một thành viên Wondo Vina (chuyên sản xuất gia công quần áo xuất khẩu tại ấp Tân Bình, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) vào ngày 26/7 làm nhiều công nhân phải nhập viện cấp cứu.

Nhiều công nhân Công ty Wondo Vina bị ngộ độc ngày 26/7

Ngày 26/7, sau bữa ăn trưa với món gà nấu cà ri và bánh mì, có 103/ 2.671 công nhân của Công ty TNHH một thành viên Wondo Vina bị các triệu chứng của ngộ độc thực phẩm như: nhức đầu, nôn ói… Doanh nghiệp này đã khẩn cấp đưa số công nhân bị ngộ độc đến cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Chợ Gạo. Nguyên nhân gây ra ngộ độc là do thức ăn nhiễm vi sinh vật.

Ông Trịnh Phong Danh, Chi cục phó, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Tiền Giang cho biết, đây là lần thứ 2 doanh nghiệp Bảy Thơ chế biến thức ăn cho công nhân gây ngộ độc hàng loạt. Đơn vị này sẽ phối hợp các ngành chức năng thường xuyên lấy mẫu, thanh kiểm tra, giám sát bếp ăn này./.