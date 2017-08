Phát động giải thưởng báo chí viết về an toàn giao thông năm 2017

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, 8 tháng đầu năm, cả nước đã hoàn thành mục tiêu kéo giảm TNGT từ 5 - 10% cả 3 tiêu chí. Có được kết quả này nhờ vào sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị đã vào cuộc kéo giảm TNGT, trong đó có phần đóng góp quan trọng của các nhà báo, cơ quan báo chí truyền thông.

Lãnh đạo Ủy ban ATGT Quốc gia và Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì buổi họp báo.

“Các tác phẩm báo chí về ATGT vừa qua đã đáp ứng tính kịp thời, lan tỏa trong cộng đồng, có cả góp ý, phản biện về chính sách của cơ quan quản lý Nhà nước để từ đó hoàn thiện khung pháp lý, chính sách về ATGT. Các nhà báo, cơ quan báo chí đã có nhiều đóng góp cho ngành GTVT, Ủy ban ATGT Quốc gia tiếp nhận thông tin, từ đó sửa đổi quy định pháp luật ATGT phù hợp với thực tiễn, giúp cho giao thông an toàn hơn”, ông Hùng nói.

"Năm 2016, có tới 1.266 tác phẩm báo chí tham dự cuộc thi báo chí viết về ATGT, tăng khoảng 300 tác phẩm so với năm 2015. Năm nay, kỳ vọng số tác phẩm sẽ tăng lên cả về số lượng và chất lượng, có chiều sâu thông tin và có sức lan tỏa, góp phần sửa đổi, hoàn thiện các quy định pháp luật", ông Hùng nói và gợi ý: Năm 2018, dự kiến sẽ có 2 quy định pháp luật quan trọng sửa đổi gồm Luật Giao thông đường bộ và Nghị định về thống kê TNGT do Bộ Công an chủ trì. Dư luận gần đây đang quan tâm đến lộ trình dừng xe máy của TP Hà Nội trong khu vực lõi đô thị...

Cũng tại buổi phát động giải thưởng báo chí về ATGT năm 2017, ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, cơ cấu giải thưởng năm nay gồm 1 giải đặc biệt (20 triệu đồng/giải), 2 giải nhất (10 triệu đồng/giải), 5 giải nhì (5 triệu đồng/giải), 10 giải ba (3 triệu đồng/giải) và 15 giải khuyến khích (1 triệu đồng/giải).

Thời hạn nộp tác phẩm dự thi trước 16 giờ 30 phút ngày 15/11/2017. Các tác phẩm tham dự Giải thưởng gửi về Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia địa chỉ: 80B Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Lễ trao giải dự kiến vào tháng 12/2017. Thể loại tham dự gồm bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, phỏng vấn, phóng sự điều tra, bút ký báo chí thuộc loại hình báo in và báo điện tử từ ngày 1/1/2017 đến 15/11/2017./.