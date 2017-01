Phát hiện nhiều cơ sở vi phạm an toàn VSTP Tết Nguyên đán

Kiếm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán được đẩy mạnh. (Ảnh minh họa).

Trong những ngày qua, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Gia Lai gồm Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm, Chi cục Quản lý thị trường, Chi cục Nông-lâm-thủy sản, cảnh sát môi trường,…đã tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố…

Trong 5 ngày đầu triển khai tại thành phố Pleiku, Đoàn kiểm tra liên ngành đã phát hiện, xử phạt 7 cơ sở vi phạm các điều kiện liên quan tới kinh doanh thực phẩm, hàng tiêu dùng. Trong đó, có 2 cơ sở sản xuất cơm cháy, bánh hỏi và 1 cơ sở sản xuất cà phê bột bị đình chỉ hoạt động, tịch thu và tiêu hủy sản phẩm.

Ông Nguyễn Văn Đang, Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Gia Lai nói: “Tuyến tỉnh đã kiểm tra tuyến tỉnh, tuyến huyện cũng thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tuyến huyện, tuyến xã có thành lập các đoàn liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm ở tuyến xã. Như vậy, ở tất cả các tuyến đều có độ bao phủ về công tác kiểm tra nhằm kiểm soát chặt chẽ. Đánh giá về mặt chủ quan, như vậy khả năng vấn đề an toàn thực phẩm trong Tết Nguyên đán sẽ tốt hơn, không để tình trạng ngộ độc thực phẩm xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán”./.