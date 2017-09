Phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên sông sau nhiều ngày mất tích

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h30 sáng 7/9, trong lúc đi đánh cá ở khu vực sông Đồng Chạ đoạn chảy qua địa phận xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, người dân địa phương phát hiện thi thể một người đàn ông nổi trên mặt nước.

Khi đi đánh cá người báng hoàng khi phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên sông.

Sự việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Dương Trí Ng. (SN 1983, trú xã Yên Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh).

Ông Phan Đức Duẫn, Trưởng công an xã Đồng Lộc xác nhận: “Thi thể nạn nhân đã biến dạng, mặt có màu đen.

Thông tin từ gia đình nạn nhân cho biết, cách đây 4 ngày, anh Ng. từ Hà Nội về quê chơi nhưng không về thẳng nhà, mà ghé qua nhà một người bạn khác. Sau đó, gia đình không liên lạc được với anh Ng. và đến sáng nay phát hiện thi thể anh Ng. nổi trên sông.

Hiện công an huyện Can Lộc, phối hợp với công an Hà Tĩnh đã tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc./.

