Phó Thủ tướng Australia giao lưu với lực lượng cứu hộ Đà Nẵng

Bà Julia Bishop chụp ảnh lưu niệm với các thành viên cứu hộ, các em CLB bơi lội ở Đà Nẵng và Hội An Bà Julia Bishop trò chuyện với các tình nguyện viên và đại diện địa phương Phó Thủ tướng Australia nói chuyện Đội cứu hộ bãi biển Bà Julia Bishop bắt tay thân mật các thành viên đội cứu hộ. Đồng thời cảm ơn các cá nhân tham gia công tác cứu hộ trong bất kể thời tiết mưa gió. Trò chuyện với các thành viên dự buổi giao lưu Các em nhỏ lắng nghe dặn dò của bà Julia Bishop Trò chuyện với Đội cứu hộ các bãi biển Đà Nẵng, bà Julia Bishop cho biết mình cũng là người miền biển. Ở đó cũng có lực lượng cứu hộ rất chuyên nghiệp và cứu được nhiều người. Họ cũng có trang phục như các bạn đang mặc ở đây. Đây là màu quần áo chuẩn mực quốc tế cho tất cả mọi người làm công tác cứu hộ. Tại đây, Bà Julia Bishop thích thú giao lưu với các lực lượng cứu hộ bãi biển và các em thiếu nhi Câu lạc bộ bơi Mipper An Bàng Hội An. Kiểm tra thực hành các động tác kêu cứu trên bãi biển. Bà Julia Bishop phát lệnh cứu hộ, bắt đầu buổi thao diễn Chạy cứu hộ Thao diễn cứu hộ Thao diễn chạy cứu hộ Các em nhỏ thành viên CLB Mipper An Bàng Được đến giao lưu với Ngoại trưởng Australia, các thành viên Đội cứu hộ các bãi biển Đà Nẵng rất thích thú. Chương trình dạy bơi và cứu hộ bãi biển là một trong nhiều hoạt động do Chính phủ Australia tài trợ cho Việt Nam. Tại Đà Nẵng và Hội An, chương trình dạy bơi và cứu hộ bãi biển được triển khai từ nhiều năm nay. Bà Julia Bishop chứng kiến trẻ em trong CLB Mipper An Bàng, thành phố Hội An thao diễn Các em nhỏ thao diễn hà hơi thổi ngạt cứu người đuối nước rất thành thục Các học viên được các tình nguyện viên, chuyên gia dạy bơi lội người Australia trực tiếp hướng dẫn các kỹ năng hô hấp nhân tạo, cứu người đuối nước trên bãi biển. Các em theo dõi tình nguyện viên kiểm tra mạch cứu người đuối nước.

