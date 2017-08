Phó Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ TNGT trên cao tốc Trung Lương

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa có công điện gửi UBND tỉnh Long An, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu điều tra làm rõ vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng của xe khách chở công nhân xảy ra trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh- Trung Lương, khiến 2 người chết.

Phó Thủ tướng gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân tử vong và động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo báo cáo nhanh của Ban An toàn giao thông tỉnh Long An, vụ tai nạn xảy ra lúc 17h, ngày 29/8, trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, hướng đi các tỉnh Tây Nam bộ, thuộc địa phận huyện Bến Lức (Long An), giữa xe khách 50 chỗ mang biển kiểm soát 63K-5438 chở hàng chục công nhân với xe ôtô khách 16 chỗ mang biển kiểm soát 53S-1212 đang dừng xe để thay lốp sát dải phân cách trên đường.

Vụ tai nạn làm 2 người tử vong trên đường đi cấp cứu, 5 người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Nguyên nhân ban đầu được xác định do ôtô 16 chỗ ngồi bị nổ lốp trước, tài xế không tìm cách đưa xe vào làn đường dừng khẩn cấp mà đậu xe sát dải phân cách trên đường để thay lốp, dẫn đến tai nạn.

Sáng nay (31/8), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban An toàn giao thông tỉnh Long An tổ chức đoàn đến thăm và hỗ trợ mỗi gia đình 5,4 triệu đồng cho 2 nạn nhân tử vong./.

