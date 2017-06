Quảng Nam: Xe khách bốc cháy trên quốc lộ 40B

Sáng 29/6, Thượng tá Phan Thanh Tuấn, Trưởng Công an huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy xe khách, rất may không có người thương vong.

Xe khách biển số 92B-013.92 bị cháy rụi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h45 sáng nay (29/6), trên Quốc lộ 40B, đoạn qua thôn Dương Lâm, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, xe khách biển số 92B-013.92, do tài xế Phan Hồng Bảo (42 tuổi, trú thôn 7, xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đang điều khiển theo hướng Trà My - Huế trên xe có 5 hành khách. Khi đến địa điểm vừa nêu xe bất ngờ bốc cháy, các hành khách trên xe kịp thời thoát ra ngoài.

Công an huyện Bắc Trà My phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Quảng Nam có mặt tại hiện trường dập lửa, đồng thời, phân luồng điều tiết giao thông. Đến 5h30 sáng 29/6, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Tại hiện trường, xe khách bị cháy rụi. Nguyên nhân xảy ra vụ cháy đang được Công an huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ./.

