Sa Pa rét hại, nền nhiệt giảm dưới 6 độ C

Sáng 28/12, nhiệt độ đo được tại thành phố Lào Cai là 15,8 độ C, thị trấn Phố Ràng (huyện Bảo Yên) là 13,1 độ C. Vùng núi cao như Bắc Hà giảm xuống còn 10,1 độ C. Đặc biệt tại Sa Pa nhiệt độ hạ thấp xuống mức rét hại chỉ còn 5,9 độ C, thấp nhất kể từ đầu mùa đông đến giờ. Nhiệt độ Sa Pa giảm xuống thấp nhất kể từ đầu mùa đông.

Theo ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, hiện tượng rét hại đã xuất hiện tại Sa Pa uy nhiên sẽ không kéo dài, trong vòng 1 – 2 ngày tới không khí lạnh sẽ suy yếu, thời tiết sẽ ấm áp trở lại. Mặc dù vậy, các địa phương vẫn cần chủ động các biện pháp phòng chống rét cho người và gia súc./.