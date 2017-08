Sạt lở khẩn cấp đe dọa nhiều hộ dân ven sông Krông Nô

Tổ tự quản số 3, buôn Plao Siêng, xã Ea R’bin, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk ở trên bờ sông Krông Nô và nay con sông đã lở đến ngay trước mặt. Nhà cửa, tài sản của các hộ dân sống ở đây có thể đổ sập xuống dòng sông bất cứ lúc nào, tính mạng của mọi người cũng đang gặp nguy, nhất là đang cao điểm mùa mưa lũ. 9 hộ, trong 41 hộ ở buôn Plao Siêng đã phải di dời nhiều lần từ năm 2009 đến nay, nhưng dòng sông vẫn tiếp tục lấn tới.

Tình trạng sạt lở bờ sông đang đe dọa người dân vực tổ tự quản số 3, buôn Plao Siêng, huyện Lak, tỉnh Đak Lak.

Ông Hoàng Văn Hiệu một người dân cho biết: “Sạt lở nhiều từ năm 2009, tính đến bây giờ là lần thứ 3 nhà cửa bị cuốn trôi theo dòng nước, bây giờ làm lại nhà rất khó khăn”.

Theo người dân và chính quyền địa phương, nguyên nhân dẫn đến tình trạng sạt lở bờ sông làm ảnh hưởng đến đời sống , đe dọa đến tài sản và tính mạng của nhiều hộ dân là do các doanh nghiệp thủy điện và các doanh nghiệp khai thác cát. Ông Nguyễn Xuân Hoản, Phó Chủ tịch UBND huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk nói: “Nguyên nhân sạt lở, thứ nhất do thủy điện vận hành làm chênh lệnh nước sông và gây xói mòn, bên cạnh đó hoạt động hút cát cũng tạo độ sâu nhất định và gây sạt lở. Sau khi khảo sát, chủ trương chỉ đạo di dời các hộ có nguy cơ mất an toàn cao di dời khẩn cấp để đảm bảo tính mạng và tài sản cho người dân”.

Công ty thủy điện Buôn Kuốp thừa nhận việc vận hành Nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah ít nhiều làm cho bờ sông Krông Nô sạt lở, ảnh hưởng đến đời sống của các hộ dân thuộc tổ tự quản số 3, buôn Plao Siêng. Phía Công ty đã tiến hành khảo sát, cắm lại mốc an toàn và đồng ý với chính quyền địa phương đưa ra giải pháp cho 9 hộ dân nằm trong khu vực sạt lở cao ứng trước tiền hỗ trợ đền bù để di dời khẩn cấp đến nơi an toàn, đảm bảo tính mạng và tài sản. Tuy nhiên đến nay, các hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm vẫn chưa thể di dời do chưa nhận được tiền hỗ trợ đền bù từ Công ty thủy điện Buôn Kuốp.

Ông Trương Văn Tỏ, một trong 9 hộ dân bị thiệt hại do sạt lở cho biết: “Năm 2017 là cấp bách nhất, sạt lở mạnh nhất và tốc độ nhanh nhất, các đoàn chức năng đã về khảo sát và xác định di dời khẩn cấp 9 hộ dân, nhưng từ tháng 6 đến nay bà con vẫn chưa nhận được tiền bồi thường để có chi phí di dời nhà đến nơi an toàn, mong các cấp trên sớm hỗ trợ để bà con di dời nhà đảm bảo an toàn”.

Tình trạng sạt lở bờ sông Krông Nô, đoạn qua buôn Plao Siêng, vẫn tiếp tục diễn ra nhanh chóng. Trên bờ sông hình thành nhiều đường nứt mới, kéo dài, đe dọa nhiều ngôi nhà. Trong khi đó, ở dưới sông, hơn chục tàu cát của 5 doanh nghiệp vẫn hoạt động suốt từ 4 giờ sáng đến 5 giờ chiều bất chấp tính mạng và tài sản của người dân./.