Sau lở núi ở Nha Trang, người dân miền Trung lo sợ tiếp tục sạt lở

Đến nay, tình hình mưa lũ ở các tỉnh miền Trung đã giảm. Thế nhưng người dân nơi đây đang đối mặt với nguy cơ sạt lở núi. Mưa như trút nước gần 2 tháng qua làm cho đất trên những quả đồi “no” nước và trở nên dễ sạt lở hơn. Vụ sạt lở núi kinh hoàng cách đây 2 ngày làm 4 người chết, 6 người bị thương và vùi lấp 5 ngôi nhà ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang là một ví dụ.

Tại miền núi các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam cũng xảy ra hàng loạt vụ sạt lở núi, gây ách tắc giao thông, cô lập nhiều khu dân cư, đe dọa cuộc sống của nhiều hộ dân. Hình ảnh vùng "rốn lũ" huyện Tuy Phước.

Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa mưa thì người dân các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi lại thấp thỏm nỗi lo sạt lở núi. Mới đây, ngọn núi Cà Zút, ở thôn Trà Khương, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng đã sạt lở chôn vùi 4 nhà dân nằm dưới chân núi. Tài sản, nhà cửa bị đất đá vùi lấp nhưng may mắn không thiệt hại về người. Được chính quyền địa phương và người dân đến hỗ trợ dựng nhà mới nhưng các hộ dân này vẫn chưa yên tâm và nơm nớp nỗi lo bị sạt lở.

Ông Võ Nam, người dân ở xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng lo lắng: “Mấy năm nay sạt lở liên tục. Năm nào cũng lở rồi cán bộ xã, huyện vô cũng hỗ trợ phần nào rồi bà con hỗ trợ làm cầu qua, cầu lại chuyển nhà lên xuống miết suốt. Khu vực đang làm nhà đây cũng còn đang sạt lở”.

Tại huyện miền núi Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi, đợt mưa lũ vừa qua xuất hiện hàng chục điểm sạt lở. Người dân thôn Ca Xiêm, xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây mong muốn được di dời đến nơi an toàn. Ông Đinh Văn Tro, ở thôn Cà Xiêm, xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi bày tỏ: “Dân rất sợ vì có cái đồi núi bị nứt và đến mưa to sạt lở thì rất hoảng sợ. Mong Nhà nước có cái chỗ định canh định cư để dân sớm di dời qua đó thì dân rất vui mừng”.

Mưa lớn trong những ngày qua gây sạt lở nghiêm trọng tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi. Riêng tại tuyến đường Trường Sơn Đông từ xã Sơn Dung đi Sơn Long có trên 5 điểm bị sạt lở núi với khối lượng đất đá rất lớn, gần 600 hộ dân với trên 2.100 nhân khẩu ở xã Sơn Long bị chia cắt dài ngày. Sau 5 ngày bị cô lập, 600 hộ dân ở đây mới trở lại cuộc sống bình thường.

Tình trạng sạt lở núi gây ách tắc giao thông còn xảy ra trên tuyến giao thông huyết mạch Bắc- Nam. Đợt mưa lũ vừa qua, Quốc lộ 1 A khu vực đèo Cả nối 2 tỉnh Phú Yên-Khánh Hòa, hàng trăm mét khối đất đá đổ ập xuống đường, giao thông tê liệt nhiều giờ liền. Không chỉ ở huyện miền núi, đường đèo, ngay cả ở thành phố Quảng Ngãi cũng đã xảy ra 2 điểm sạt lở ở núi Sứa và núi Long Đầu thuộc xã Tịnh Ấn Tây và phường Trương Quang Trọng. Khu vực núi Nhạn, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cũng đối mặt với nguy cơ sạt lở, chính quyền địa phương phải sơ tán dân đến khu tái định cư mới. Điều này cho thấy, nguy cơ sạt lở đồi, núi tiếp tục xảy ra bất cứ lúc nào.

Theo ông Hồ Quang Bửu, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, tại địa phương này, hàng chục điểm có nguy cơ sạt lở núi. Huyện đã di dời 36 hộ dân ở khu vực nguy hiểm đến định cư nơi khác. Còn 76 hộ ven núi thì mỗi khi mưa lũ là phải sơ tán đến nơi an toàn. Nỗi lo lớn nhất là Quốc lộ 40B nối huyện Nam Trà My với đồng bằng. Các đợt mưa lũ vừa qua, 2 lần huyện Nam Trà My bị cô lập với bên ngoài vì sạt lở núi cắt đứt tuyến đường này.

Để giải quyết tình trạng sạt lở núi gây cô lập, ông Hồ Quang Bửu, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đề nghị: “Hai đợt mưa vừa rồi huyện Nam Trà My bị cô lập do sạt lở núi, không những ta luy dương sạt mà taluy âm cũng sạt. Sạt mất đường luôn. Huyện đề nghị dài hơi là phải nâng cấp đường này lên tương đối bài bản chứ để Quốc lộ như vậy thì tội dân thiệt”.

Vì sao sạt lở?

Nguyên nhân của tình trạng sạt lở núi là do mưa dài ngày, đất đá nhão nước dễ sạt lở. Tuy nhiên cũng có nguyên nhân từ con người. Đó là tình trạng phá rừng ồ ạt, rừng không còn độ che phủ, mưa lũ dễ xảy ra sạt lở. Các đơn vị thi công đường múc đất đồi núi nhưng không hoàn thổ cùng là nguyên nhân gây sạt lở.

Theo người dân ở phường Phước Đồng, thành phố Nha Trang, nơi vừa xảy ra sạt lở núi làm 4 người chết, khu vực bị sạt lở, phía sau sườn núi có độ dốc cao, phía trên lởm chởm những tảng đá mồ côi khổng lồ, trước đây từng xảy ra sạt lở nhỏ. Tình trạng khai thác đá và đào đất để san nền đường dẫn đến sạt lở núi và người dân nhiều lần báo cáo chính quyền địa phương nhưng không được chấn chỉnh. Trong khi đó, khu dân cư mật độ ngày càng đông vì có nhiều người đến mua đất xây nhà.

Ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục kiểm tra những điểm sạt lở để di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm: "Phải tiến hành rà soát lại những khu vực nguy hiểm, sơ tán bà con đi ngay, vận động bà con rời khỏi nhà, nếu bà con không rời khỏi nhà thì cưỡng chế bà con đi, đưa bà con về những chỗ ở an toàn".