Số người chết vì tai nạn giao thông sẽ giảm từ 5-10% trong năm 2017

Sáng nay (4/1), Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ ra quân Năm An toàn giao thông 2017 và cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Mùa Lễ hội Xuân 2017.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát động Năm An toàn giao thông 2017.

Phát biểu tại Lễ ra quân, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia nhấn mạnh: Mục tiêu của Năm An toàn giao thông 2017 là giảm từ 5-10% số vụ, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông (TNGT) so với năm 2016.

"Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, công tác bảo đảm trật tự ATGT đã có nhiều chuyển biến tích cực; liên tục từ năm 2011 đến hết năm 2016, TNGT đã được kéo giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương; ùn tắc giao thông tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh từng bước được khắc phục", Phó Thủ tướng khẳng định và đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội, là thành phố lớn có điều kiện giao thông phức tạp nhất của cả nước, đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả nhiều giải pháp giúp kéo giảm TNGT, khắc phục ùn tắc giao thông, góp phần quan trọng vào kết quả công tác bảo đảm ATGT của cả nước.

Các đoàn tham gia lễ ra quân Năn An toàn giao thông 2017.

Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ, cơ quan thành viên Ủy ban ATGT Quốc gia và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương quán triệt và tổ chức triển khai có hiệu quả Năm An toàn giao thông 2017 và các năm tiếp theo, trong đó cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT, khắc phục ùn tắc giao thông; gắn kết quả công tác bảo đảm ATGT với trách nhiệm của người đứng đầu Bộ, ngành, địa phương, đơn vị. Phương châm chỉ đạo, điều hành trong bảo đảm ATGT năm 2017 là: Thường xuyên – Kịp thời - Thực tiễn- Dứt điểm.

Xuất quân phát động Năm An toàn giao thông 2017.

Cũng theo Phó Thủ tướng, bước sang năm 2017, số lượng phương tiện và mức độ đa dạng của đối tượng tham gia giao thông sẽ tiếp tục gia tăng, tạo nên thách thức to lớn cho công tác bảo đảm ATGT. Vì vậy, Ủy ban ATGT Quốc gia đã xây dựng chương trình Năm an toàn giao thông 2017 với tinh thần “Tính mạng con người là trên hết” và mục tiêu phấn đấu giảm từ 5% đến 10% số vụ, số người chết, số người bị thương vì TNGT so với năm 2016; khắc phục ùn tắc giao thông và bảo đảm tuyệt đối trật tự ATGT phục vụ Năm APEC Việt Nam 2017 và các sự kiện chính trị, xã hội lớn của đất nước.

Để bảo đảm cho nhân dân đi lại an toàn, thuân tiện trong đợt cao điểm dịp Tết Nguyên đán và các Lễ hội Xuân mới Đinh Dậu, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các Bộ, ngành, UBND các địa phương thực hiện nghiêm túc Công điện số 2239 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự ATGT dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và lễ hội xuân năm 2017, đặc biệt là bảo đảm chất lượng dịch vụ vận tải khách; điều tiết, chống ùn tắc giao thông và kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vị phạm trật tự ATGT./.