Sơn La: Đào Xuân xuống phố

Ngày Tết, ai cũng muốn nhà mình có cành đào đẹp nhất. Vì vậy trên khắp các chợ, người mua, người bán đào tấp nập.

Các cành đào phai với những thế khác nhau được bày bán ở nhiều nơi, song tập trung đông nhất ở khu vực ngã tư cầu trắng, sân vận động mùng 3 tháng 2 và khu chợ rặng tếch. Những cành đào với thân sù sì, mốc trắng, nhiều nụ chúm chím nở - được coi là “đặc sản” của vùng cao xứ lạnh Tây Bắc. Nhiều năm nay đào ở đây không chỉ trở thành hàng hóa phục vụ nhu cầu của người dân địa phương, mà còn được các thương lái chở về bán tại Hà Nội và khắp các tỉnh thành trong cả nước.

Nhổ cả gốc đào đem bán.

Năm nay, thời tiết khá ấm áp, nên đào phai Sơn La nở rất đẹp. Tuy nhiên, giá cả dao động không đáng kể. Những cành nhỏ, nụ hoa còn bé có giá từ 100, 200 đến 500 nghìn đồng. Còn với những cành đào mốc, to, đẹp, nhiều hoa thì giá bạc triệu. Những cành đào to, đẹp này chủ yếu do những người buôn đào đi lùng tận các bản xa ở các huyện như Thuận Châu, Cộp, Sông Mã về. Anh Nguyễn Văn Thắng ở tổ 5, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La – một người buôn đào cho biết: “Giá đào đắt, nhưng thực tế không đắt so với giá trị của cành đào, bởi vì cành đào năm nay rất đẹp. Nó được nắng nên rất đẹp, sắc hoa rất tươi, nụ đẹp và lộc của nó cũng rất đẹp”.

Đào phai được bày bán tại chợ hoa xuân.

Tại chợ hoa xuân Sơn La, năm nay tiếp tục có nhiều đào thế là đào phai. Đây là sản phẩm của việc ghép mắt đào phai với đào Nhật Tân của các chủ vườn. Loại đào này có giá từ 1 triệu đến 5 - 7 triệu; những gốc to, cổ thụ đã trồng nhiều năm, nhiều hoa, dáng đẹp thì có giá 15 - 20 triệu đồng. Ngoài bán ra, những người bán đào thế ở Sơn La cũng tiếp tục triển khai dịch vụ cho thuê đào. Như vậy, người thuê đào sẽ được giảm một phần giá. Sau rằm tháng giêng, các chậu đào này sẽ được giao lại cho các chủ đào tiếp tục chăm sóc để phục vụ cho những năm sau.

Anh Lò Văn Minh, ở tổ 9, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La cho biết: :Đào năm nay rất đẹp; đi tìm mua thì cũng dễ tìm được những cành ưng ý. Giá cả của nó cũng vừa phải, không quá đắt so với năm ngoái”.

Năm nay thời tiết ấm áp nên đào rất đẹp.