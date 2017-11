Tai nạn liên hoàn gây ách tắc giao thông trên tuyến tránh TP.Vinh

Rạng sáng nay (28/11), trên tuyến đường tránh thành phố Vinh đoạn qua xã Nghi Diên, tỉnh Nghệ An có 6 xe ô tô đã đâm liên hoàn vào nhau. Vụ tai nạn khiến một số lái xe và phụ xe bị thương phải đi cấp cứu, giao thông bị ách tắc nghiêm trọng hàng giờ.

Tại hiện trường, xe tải biển kiểm soát 37C-098.68 bị rơi xuống lề đường; xe container biển kiểm soát 29R-054.52 đi từ hướng thành phố Vinh - Hà Nội bị hư hỏng phần đầu; xe container màu đỏ chưa rõ biển kiểm soát, chạy hướng thành phố Vinh - Hà Nội, bị hư hỏng hoàn toàn phần đầu; xe container biển kiểm soát 29C-768.52 cũng bị hư hỏng phần đầu do đâm vào đuôi xe container phía trước ; xe tải biển kiểm soát 51C-637.10 bị hư hỏng nặng phần đầu.

Đến hơn 8h sáng nay, các lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An vẫn đang phân luồng, giải tỏa ách tắc giao thông trên tuyến đường tránh thành phố Vinh đoạn qua xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, do vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa các xe ô tô./.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong VOV.VN - Tại hiện trường, chiếc xe máy văng ra giữa đường, chiếc xe khách giường nằm húc vào lan can đường. Lại xảy ra tai nạn chết người trên đường Nguyễn Duy Trinh VOV.VN - Hơn 2 tháng qua, trên tuyến đường “tử thần” Nguyễn Duy Trinh đã xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông chết người và vụ mới nhất xảy ra vào tối qua.