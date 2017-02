Tạm giữ tài xế ô tô gây tai nạn khiến 3 người trong 1 gia đình tử vong

Tài xế xe ô tô vượt quá nồng độ cồn thời điểm xảy ra tai nạn

Liên quan đến vụ tài xế xe tải gây tai nạn khiến 3 người trong 1 gia đình tử vong trên cầu Rộ bắc qua sông Lam, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã bị tạm giữ tài xế xe tải để tiếp tục điều tra. Tài xế bị tạm giữ là Phạm Văn Lai (SN 1976, trú tại TP Vinh, Nghệ An).

Như VOV.VN đã thông tin trước đó, vào khoảng 13h20’, ngày 1/2 (tức mùng 5 Tết) trên Cầu Rộ bắc qua sông Lam thuộc địa phận huyện Thanh Chương, Nghệ An. Vào thời điểm trên, chiếc xe ô tô tải mang biển kiểm soát 37C - 062.02 do anh Phạm Văn Lai trú tại TP Vinh, Nghệ An điều khiển, đang lưu thông trên cầu Rộ thì va chạm với 2 chiếc xe máy mang biển kiểm soát 29U6 - 2956 và 37H6 - 4607.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra khiến 3 người trong gia đình anh Tịnh rơi xuống cầu rồi tử vong sau đó.

Sau cú va chạm đã làm 4 người trên 2 xe máy nói trên bị thương nặng. Vụ tai nạn đã làm 4 người đi trên xe máy là vợ chồng anh Võ Văn Tĩnh, chị Vi Thị Huệ, cùng bà Nguyễn Thị Xuân (mẹ anh Tĩnh) và cháu Võ Hùng Huy. (con trai vợ chồng anh Tịnh) bay qua lan can cầu, rơi từ độ cao khoảng 15 xuống vùng đất gần bên bờ sông Lam. Hậu quả, bà Xuân và chị Huệ. tử vong tại chỗ; cháu Huy và anh Tĩnh bị thương nặng được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Tuy nhiên, tối cùng ngày, do vết thương quá nặng cháu H. (3 tuổi) nạn nhân của vụ tại nạn đã tử vong.

Ngay sau khi sự việc xảy ra lực lượng chức năng đã lập tức có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Theo kết quả khám nghiệm hiện trường ban đầu cho thấy, chiếc xe ô tô gây tai nạn nằm ở bên trái đường, có thể do chiếc xe này lấn làn nên đã đâm vào hai chiếc xe máy đi ngược chiều. Tiến hành đo nồng độ cồn, lực lượng công an xác định tài xế có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép, 0,37 miligam/lít khí thở. Liên quan đến vụ việc Công an tỉnh Nghệ An đã quyết định tạm giữ tài xế xe tải để tiếp tục điều tra làm rõ.

Gặp nạn khi chở cả gia đình đi chùa thắp hương

Trên con đường nhỏ vào xóm 4, xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương, Nghệ An, nơi ở của gia đình anh Tịnh, khuôn mặt ai nấy đều buồn đau, chưa hết tết xóm nghèo đã đón hung tin khi biết cả gia đình anh Tịnh không may gặp nạn. Theo người thân gia đình nạn nhân cho biết: vào sáng ngày 1/2, anh Võ Văn Tịnh chở mẹ là bàNguyễn Thị Xuân, vợ là chị Vi Thị Huệ và con trai 4 tuổi đi chúc Tết bà con lỗi xóm, rồi đi qua một ngôi chùa ở xã Võ Liệt (huyện Thanh Chương, Nghệ An) thắp hương cầu may để chuẩn bị đi vào miền Nam làm ăn. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, khi về đến cầu Rộ bắc qua sông Lam thì bị xe tải tông phải.

Căn nhà gia đình anh Tịnh, nỗi đau như xé lòng, không ai kìm nổi nước mắt trước đại họa vừa ập đến cướp đi sinh mạng 3 người trong gia đình anh.

Anh Phan Hải Tú (SN 1983, cháu ngoại bà Xuân), cho biết do vội vàng chuẩn bị vào Nam để tiếp tục công việc sau kỳ nghỉ Tết, Quãng đường từ nhà lên chùa cũng không xa nên cậu Tịnh chở đi cả một lần cho tiện. Ai ngờ lại gặp phải đại nạn trên đường về, anh Tú nói.

Được biết hoàn cảnh gia đình khó khăn khi bố mất sớm, 4 năm trước, anh Tịnh quyết định đưa cả vợ lẫn con vào miền Nam kiếm việc làm thêm. Từ lúc sinh ra con cháu Huy lại thường xuyên ốm yếu, không được bình thường như các đứa trẻ khác.

Hàng ngày anh Tĩnh chạy xe ôm kiếm sống, chị Huệ thì làm công nhân với đồng lương ít ỏi. Tất cả cũng chỉ đủ chạy chữa bệnh tật cho con, có chắt bóp lắm mới đủ ăn. Nhiều năm rồi cũng vì hoàn cảnh quá khó khăn nên gia đình anh Tĩnh không về quê ăn tết. Nào ngờ đâu đây là cái tết đoàn viên cuối cùng của gia đình anh.

Giữa căn nhà nhỏ những chiếc quan tài lãnh lẽo khiến mọi người như chết lặng, tiếng than khóc của người thân trong gia đình như xé nát cõi lòng của những người có mặt nơi đây. Bà con hàng xóm cũng cố kìm nén nỗi đau giúp gia đình anh lo việc hậu sự.

Ông Nguyễn Sỹ Hùng, Chủ tịch UBND xã Thanh Dương, cho biết hoàn cảnh gia đình bà Xuân đặc biệt khó khăn. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến chia buồn, hỗ trợ 3 triệu đồng và cắt cử người túc trực để giúp gia đình lo hậu sự./.