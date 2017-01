Tết ấm áp của người dân vùng lũ Bình Định

Năm ngoái, 5 trận lũ lịch sử liên tiếp đổ xuống khiến người dân ở khắp 11 huyện, thị xã, thành phố ở tỉnh Bình Định kiệt quệ. Lũ rút, người dân và các cấp, các ngành tỉnh Bình Định dồn lực khắc phục, sớm ổn định cuộc sống.

Những ngày giáp Tết, tranh thủ việc đồng áng, chị Lê Thị Thanh Liễu ở thôn Hữu Thành, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước đến trụ sở xã Phước Hòa nhận gạo hỗ trợ của Chính phủ và những phần quà của các nhà hảo tâm trong cả nước gửi tặng. Quà tuy không lớn, nhưng cũng làm ấm lòng bà con vùng lũ khi Tết Nguyên đán đã cận kề.

Quà người dân cả nước vận chuyển về cho bà con

Gia đình chị Lê Thị Thanh Liễu thuộc diện hộ nghèo. Chị cho biết, bản thân bị bệnh nặng 4 năm nay không lao động được, mọi chi tiêu trong gia đình 4 người trông vào nguồn thu nhập bấp bênh của chồng nên cái đói nghèo cứ đeo đẳng mãi. Các đợt lũ lụt vừa qua, nhà chị Liễu bị ngập nhiều đợt liên tiếp, trong nhà có thứ tài sản gì giá trị đều trôi theo dòng nước bạc.

Lũ qua đi, gia đình chị Liễu đối diện với cái đói vì lúa gạo trong nhà đều hư hỏng hết. Hơn 1 tháng qua, nhờ bà con lối xóm và các nhà sư ở chùa gần nhà cưu mang qua ngày. Nay được nhận gạo cứu hỗ trợ của Chính phủ, chị Liễu mừng rơi nước mắt.

Chưa bao giờ người dân Bình Định lại đối diện với thiên tai dai dẳng và tàn phá nặng nề như vậy. Chỉ trong vòng hơn 1 tháng, bà con liên tiếp hứng chịu 5 đợt lũ lớn. Nước trong nhà chưa kịp rút ra thì nước thượng nguồn lại tràn về tàn phá nhà cửa, cuốn trôi tài sản, vật nuôi...

Chị Lê Thị Thanh Liễu vừa nhận 60kg gạo hỗ trợ của Chính phủ Tết Nguyên đán Đinh Dậu

Riêng tại xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, hơn 200 ngôi nhà sập hoàn toàn. Lũ rút, bà con và các cấp chính quyền địa phương cùng chung tay khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Cảm thương và sẻ chia với nhân dân vùng lũ, nhiều ngày qua, hàng ngàn chuyến hàng ngược xuôi từ khắp mọi miền Tổ quốc được trao tận tay bà con. Những phần quà này là sự vận động đóng góp từ ngày công đến tiền dành dụm của những tấm lòng hảo tâm với mong muốn bà con thêm ấm áp trong mùa Xuân này.

Trung tá Huỳnh Thị Tươi, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Với tấm lòng nhường cơm sẻ áo, tinh thần "lá lành đùm lá rách", Hội Phụ nữ Công an thành phố đã mạnh dạn đề xuất Ban Giám đốc Công an thành phố cho phép Hội được vận động cán bộ hội viên chung tay góp sức người thì phần quà, người thì phần tiền tặng quà Tết cho đồng bào nghèo bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề do lũ tại các huyện khó khăn nhất của tỉnh Bình Định”.

Người nghèo và dân vùng lũ Tuy Phước nhận gạo hỗ trợ Tết

Hơn 1 tháng qua, bất kể xa xôi cách trở, mưa hay nắng, hàng ngàn chuyến xe nghĩa tình chở theo hàng hóa, quà Tết của nhân dân cả nước chung tay với người dân thiệt hại do lũ ở tỉnh Bình Định.

Đến thời điểm này, thông qua Ban cứu trợ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định, các tổ chức, nhà hảo tâm và người dân cả nước đã hỗ trợ bà con vùng lũ hơn 60 tỷ đồng tiền mặt cùng hàng ngàn phần quà ý nghĩa, chia sẻ với người nghèo và bà con bị thiệt hại do lũ lụt.

Kênh Truyền hình Quốc hội tặng 1.100 phần quà bà con vùng lũ Tuy Phước

Ông Huỳnh Cao Nhất, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định cho biết: Trước ngày 23 tháng Chạp, quà Tết được chuyển đến tận tay bà con và sẽ tiếp tục vận động các nhà hảo tâm để chia sẻ với bà con.

“Hiện các nhà tài trợ tiếp tục có sự ủng hộ đối với các gia đình bị thiệt hại do lũ lụt trên địa bàn tỉnh Bình Định. Chúng tôi cố gắng để đảm bảo được sự công bằng, đặc biệt là tạo lòng tin cho nhà tài trợ cũng như người dân bị thiệt hại do lũ. Hiện nay, chúng tôi vẫn tiếp tục đi vận động các nhà tài trợ để tiếp tục có quà cho người nghèo. Ngoài ra, các tổ chức thành viên của Mặt trận đặc biệt là Hội chữ thập đỏ và 5 tổ chức chính trị xã hội sẽ tổ chức trao khoảng 40 ngàn suất quà trong dịp Tết này” – ông Huỳnh Cao Nhất nói.

Không quản ngại xa xôi cách trở, hàng ngàn phần quà dù ít dù nhiều đến tận tay người dân là động lực để bà con vui xuân đón Tết. Nghĩa cử ấy là sự động viên để mỗi người dân vùng lũ gạt qua đau thương mất mát để trở về nhịp sống bình thường, dẫu rằng ở phía trước vẫn còn nhiều bộn bề, lo toan./.