Thắc mắc về những phát sinh khi thay đổi cách quản lý sổ hộ khẩu, CMND

Ngày 13/11, Báo điện tử Công an Nhân dân tổ chức buổi Giao lưu trực tuyến về giải pháp và lộ trình thay thế sổ hộ khẩu, CMND trong quản lý dân cư.

Buổi giao lưu có sự tham dự của Thượng tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an; Luật sư Quản Văn Minh, Phó Chủ tịch thường trực Trung tâm Trọng tài thương mại Luật gia Việt Nam; Đại úy Nguyễn Thành Lâm, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội.

Các câu hỏi của người dân xoay quanh lộ trình bỏ sổ hộ khẩu và CMND, thay thế quản lý dân cư bằng mã số định danh cá nhân; thủ tục để cấp mã số định danh, thời gian triển khai và lệ phí khi cấp; các vấn đề liên quan như giấy tờ nhà đất, ngân hàng, giấy khai sinh của trẻ em,…về cơ bản đã được giải đáp.

Theo đó, từ nay đến năm 2020, tất cả thủ tục hành chính liên quan đến sổ hộ khẩu hay chứng minh thư nhân dân vẫn tiến hành như cũ. Thông qua việc công dân làm thủ tục cấp căn cước công dân, sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký cấp căn cước công dân, hệ thống tự động sinh ra số định danh cá nhân và ghi số này lên thẻ căn cước công dân.

Đối với trẻ em mới sinh, thông qua thủ tục đăng ký khai sinh, cơ quan tư pháp tại các xã, phường, thị trấn trong khi làm thủ tục đăng ký khai sinh sẽ truyền dữ liệu trực tiếp sang Bộ Công an, sau đó Bộ Công an sẽ cấp mã số định danh cá nhân trả về bên tư pháp và bên tư pháp sẽ ghi và in số định danh cá nhân này trên giấy khai sinh.

Đối với trường hợp không đăng ký khai sinh và không làm thủ tục cấp căn cước công dân, sắp tới Bộ Công an tổ chức thu thập thông tin dân cư, những trường hợp chưa có số thì Bộ Công an sau khi thu thập đủ 15 trường thông tin cơ bản sẽ đồng loạt cấp số định danh cá nhân cho tất cả công dân. Do vậy, công dân không phải làm thủ tục gì về việc cấp số định danh cá nhân. Khi được cấp số thì không phải nộp lệ phí gì.

Buổi giao lưu trực tuyến đã diễn ra trong vòng 2h với hàng loạt câu hỏi được giải đáp một cách đầy đủ và chi tiết.

Có thể nói rằng, các câu hỏi này là những thắc mắc phát sinh bước đầu khi Nghị quyết 112 có hiệu lực.

Đây là nòng cốt trong việc thay đổi cách thức quản lý dân cư từ phương pháp thủ công sang phương pháp mới tiến bộ hơn./.

