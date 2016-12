Thời tiết dịp Giáng sinh thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, trong hai ngày cuối tuần trùng với dịp lễ Giáng sinh (24 - 25/12), thời tiết trên cả nước thuận lợi cho các hoạt động vui chơi ngoài trời.

Không khí lạnh hiện đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Bắc Trung Bộ. Thời tiết miền Bắc tương đối ổn định, không mưa, ngày nắng, nhiệt độ tại các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ trung bình từ 18 đến 29 độ C. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh sẽ gây mưa nhỏ trong hôm nay và ngày mai, sau đó giảm nhanh.

Giáng sinh thời tiết thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời

Nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 26 độ C ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế và 27 đến 29 độ C ở các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào Bình Định. Đối với các tỉnh từ phía nam Khánh Hòa đến Bình Thuận, nắng đẹp, nhiệt độ phổ biến từ 30 đến 32 độ C. Khu vực các tỉnh ở Tây Nguyên và Nam bộ do nằm trong đới Đông bắc khô nên thời tiết rất dễ chịu. Ban đêm có mưa nhỏ một vài nơi. Sáng sớm có sương mù nhẹ, sau đó tan nhanh khi nắng lên. Nam bộ có nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Chủ nhật (25/12), nền nhiệt độ trung bình tại các khu vực tăng thêm 2 đến 3 độ C. Ông Vũ Anh Tuấn, Trưởng phòng dự báo hạn ngắn, Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết: "Một điểm cần lưu ý là tại khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ chênh lệch tương đối lớn, nằm trong khoảng 10-12 độ C, do vậy, khả năng thích ứng của con người đối với sự biến đổi nhanh của nhiệt độ như vậy là không kịp. Thời tiết thay đổi dễ gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp của con người, nhất là với người già và trẻ nhỏ.

Như vậy, theo dự báo, trừ khu vực các tỉnh từ Quảng Bình trở vào Bình Định vẫn còn có mưa nhỏ trong đêm nay và ngày mai, còn các vùng khác thời tiết ổn định và tương đối dễ chịu, phù hợp cho người dân đi chơi và du lịch trên cả nước".

Từ đêm 26/12, ngày 27/12 sẽ có một đợt không khí lạnh mạnh tăng cường ảnh hưởng tới các tỉnh miền Bắc. Thời tiết sẽ chuyển đột ngột từ nóng ẩm sang khô hanh và có khả năng xuất hiện một đợt mưa ở các tỉnh Trung bộ.

Hiện nay ở khu vực phía Đông Philippines đang xuất hiện một cơn bão có tên quốc tế là Nockten, di chuyển nhanh về phía biển Đông. Dự báo đến ngày 26/12, cơn bão này sẽ vào giữa biển Đông./.