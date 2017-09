Thời tiết hôm nay: Mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, hiện nay (06/09), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22-25 độ Vĩ Bắc và đang bị nén yếu bởi một bộ phận áp cao lục địa ở phía Bắc.

Hôm nay, miền Bắc có khả năng xuất hiện mưa dông trên diện rộng (Ảnh minh họa: KT)

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên, trong ngày hôm nay (6/9), ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác.

Từ chiều tối và đêm nay, do ảnh hưởng kết hợp với rìa tây nam lưỡi áp cao lục địa nén rãnh áp thấp nên ở Bắc Bộ có mưa rào và dông diện rộng, vùng núi mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Khu vực Hà Nội: Trong chiều tối và đêm nay có mưa, mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở miền Trung, Tây Nguyên

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cũng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa và Gia Lai.

Chiều qua (13h-16h ngày 5/9), tại một số nơi thuộc vùng núi tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai đã có mưa vừa mưa to, một số nơi mưa rất to như tại Sơn Hà (Quảng Ngãi): 78mm; Khánh Thượng (Khánh Hòa): 30,2mm.

Cảnh báo: Trong 3-6 giờ tới, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét trên các sông suối nhỏ có khả năng xảy ra tại vùng núi các tỉnh trên, đặc biệt là Quảng Ngãi (nguy cơ cao): huyện Sơn Hà, Ba Tơ, Minh Long.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.