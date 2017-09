Thời tiết ngày 11/9: Miền Bắc có nơi mưa rất to, miền Trung nắng nóng

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay (11/9), rãnh áp thấp bị nén có trục đi qua Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên cao 1500-5000m nên đêm qua (tính đến 1h sáng 11/9) ở các tỉnh vùng núi và Trung Du đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số nơi có lượng mưa lớn trong 6h qua như: Yên Bái 91mm, Hàm Yên (Tuyên Quang) 62mm, Hà Giang 51mm, Ngân Sơn (Bắc Kạn) 48mm,...

Ảnh minh họa.

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên cao 1500-5000m nên từ ngày hôm nay (11/9) đến hết ngày 12/9 ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to; vùng núi và trung du có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ 50-150mm; các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên lượng mưa 100-200mm, có nơi trên 200mm. Thời gian mưa lớn xảy ra về đêm và sáng. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Khu vực Hà Nội từ 11/9 đến sáng 12/9 có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cũng cho biết, hiện nay, trên khu vực địa phận tỉnh Yên Bái, Sơn La và Tuyên Quang đang có mưa vừa, mưa to.

Dự báo trong 3-6 giờ tới, Các khu vực trên tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa khoảng 40 - 80mm, có nơi trên 100mm.

Cảnh báo trong 3 - 6 giờ tới, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét đặc biệt cao có khả năng xảy ra ở các huyện: Mù Căng Chải, Văn Yên, Trạm Tấu, Văn Chấn, Trấn Yên, Lục Yên, Yên Bình (Yên Bái); Thuận Châu, Yên Châu, Mường La, Phù Yên (Sơn La); Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang (Tuyên Quang).

Dự báo thời tiết ngày và đêm 11/9:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; vùng núi và trung du sáng có mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, có nơi trên 35oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35oC

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 63 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 61 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC

Hà Nội: Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC./.

