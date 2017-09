Thủ tướng yêu cầu Bình Định báo cáo về vụ phá hơn 43ha rừng

Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện An Lão, tỉnh Bình Định hơn 43ha rừng tự nhiên thuộc tiểu khu 1, xã An Hưng bị tàn phá. Hiện các địa phương, đơn vị liên quan như xã An Hưng, Kiểm lâm An Lão đang đổ lỗi cho nhau. UBND huyện An Lão cũng đã có văn bản gửi UBND tỉnh báo cáo vụ phá rừng trái phép này và đề nghị hỗ trợ điều tra.

Rừng bị tàn phá tan hoang.

Đây là vụ phá rừng có quy mô lớn, tính chất nghiêm trọng nên UBND huyện An Lão kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào cuộc điều tra, xác minh đối tượng vi phạm.

Được biết, khu vực rừng bị chặt phá nằm giáp ranh giữa 2 huyện An Lão và Hoài Nhơn của tỉnh Bình Định và huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Ông Đoàn Văn Tá, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện An Lão, tỉnh Bình Định cho biết: Khu vực này nằm ở thung lũng, đường sá đi lại khó khăn nên khi đi tuần tra anh em cũng không đi hết và cũng có tâm lý chủ quan.

Những cây rừng đường kính hơn 30cm vừa bị chặt hạ còn trơ gốc.

Lãnh đạo huyện An Lão cho biết đến nay, lực lượng Hạt Kiểm lâm huyện An Lão đã tiến hành đo đạc, xác định có 43,7 ha rừng do UBND xã An Hưng quản lý bị chặt phá trái phép ở 2 khoảnh. Cây gỗ bị chặt hạ có đường kính từ 10-35 cm; thân gỗ có chiều dài từ 8-11m.

Tại hiện trường cho thấy, đối tượng đã sử dụng cưa máy loại cầm tay để cưa hạ cây rừng. Điều đáng nói là vụ việc xảy ra từ 1 đến 2 tháng nay và phá rừng có tổ chức. Các đối tượng phá rừng có thời gian làm đường, đưa phương tiện cơ giới vào tận nơi để chặt phá rừng.

Cả cánh rừng trơ trụi mà lực lượng Kiểm lâm không hề hay biết.

UBND huyện An Lão vừa thành lập 1 tổ công tác đặc biệt gồm 16 người tham gia nắm thông tin, điều tra, xác minh đối tượng phá rừng. UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo các ngành liên quan cử cán bộ lên kiểm tra hiện trường và đề nghị Công an khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân liên quan.

Ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định vừa trực tiếp đi kiểm tra hiện trường về cho biết đây là vụ phá rừng nghiêm trọng: "Đây là vụ việc phá rừng quy mô rất trầm trọng trên địa bàn tỉnh Bình Định. Chúng tôi cho rằng đây là vụ việc có tổ chức trong 1 thời gian rất ngắn từ 1 đến 2 tháng".

Lực lượng công an huyện vào cuộc điều tra.

Hiện nay, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo Công an tỉnh, cũng như UBND huyện cũng đã chỉ đạo Công an huyện. Chúng tôi sẽ chỉ đạo cho Hạt kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm để kiểm tra, triển khai trong việc hồ sơ ban đầu, sau đó làm các thủ tục tiếp theo, kịp thời báo cáo cho các đơn vị chức năng để truy tố vụ án./.