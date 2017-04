Thực hư chuyện bảo kê để dân vớt than trôi trên suối ở Cẩm Phả

Những ngày gần đây, dư luận đặt nhiều nghi vấn trước hoạt động vớt than trôi trên suối 5 chảy qua các phường Cẩm Phú, Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Nguồn gốc than trôi trên mương nước là từ đâu? Hoạt động này có hợp pháp và có hay không chuyện giang hồ bảo kê việc vớt than trôi này? Ông Phạm Văn Kính, Phó Chủ tịch UBND TP. Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) trao đổi để làm rõ hơn về vấn đề này.

Ông Phạm Văn Kính, Phó Chủ tịch UBND TP. Cẩm Phả lý giải hiện tượng vớt than trôi của người dân trên địa bàn.

PV: Thưa ông, hoạt động vớt than trôi trên suối 5 của người dân đã diễn ra từ bao giờ và nguồn gốc của số than trôi này là ở đâu?

Ông Phạm Văn Kính: Việc này đã tồn tại từ nhiều năm nay. Bà con cũng không có công ăn việc làm, xuống dòng khe này để tận dụng than trôi từ các bãi thải của các mỏ Cọc 6, Cao Sơn chảy xuống dưới khe suối này.

Đối với những ngày mưa lớn nước từ các khai trường, đầu đường bãi thải chảy xuống khe suối cầu 5 rất lớn nên số lượng than chảy xuống cũng nhiều. Người dân tận thu than ở đây cũng tương đối lớn. Tỉnh cũng thống nhất chủ trương là cho bà con tận dụng nguồn than trôi than nhặt và cũng cho phép hai công ty than là Công ty than Sông Hồng và Than Thăng Long của Tổng công ty Bắc thu mua than của các hộ dân tận thu được ở dòng khe suối cầu 5 này.



PV: Thành phố có biện pháp quản lý hoạt động vớt than trôi của người dân như thế nào, thưa ông?

Ông Phạm Văn Kính: Qua theo dõi thành phố cũng chỉ đạo, những hộ dân nào mang cây, gậy ra ngăn cản dòng chảy thì sẽ bị xử lý. Còn những người tận thu bằng cách hút nước ở khe suối này thì thành phố vẫn cho phép họ thực hiện.



PV: Tại sao ngành than không tận thu số lượng than này mà lại để chảy ra ngoài lãng phí như vậy?

Ông Phạm Văn Kính: Vì ngành than thực ra người ta làm là sản xuất lớn, đây là những cái tận thu rất nhỏ, máy móc thiết bị, quản lý cái đó rất khó với ngành than. Đây là cũng từ các đầu đường bãi thải chảy xuống thôi nên ngành than không thể với tới được nhiệm vụ này.



PV: Xin cảm ơn ông!