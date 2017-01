Tiền Giang: Kẹt xe nghiêm trọng trên Quốc lộ 1

Tại cầu Nhị Mỹ và cầu Cai Lậy (Thị xã Cai Lậy), cầu Phú Nhuận (huyện Cai Lậy)… các phương tiện dừng lại để chờ hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông qua cầu và phải lăn bánh rất chậm. Trong ngày, tại địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang có xảy ra cơn mưa to làm cho tình hình giao thông trên Quốc lộ 1 càng khó khăn hơn.

Ùn tắc nghiêm trọng tại Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Tiền Giang.

Đặt biệt, khoảng 15h30 phút đến gần 16h30 phút ngày hôm nay 25/1, tại địa bàn các xã An Hữu, An Thái Trung, An Thái Đông, Mỹ Đức Tây-huyện Cái Bè xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Hàng chục nghìn xe gắn máy, xe ô tô các loại đậu nối đuôi nhau trên đoạn đường khoảng 10 km. Nguyên nhân gây ùn tắc giao thông là do có một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 1 thuộc xã An Thái Trung, huyện Cái Bè làm cản trở giao thông.

Anh Phạm Hữu Tín, người dân xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang nói: “Ở đây kẹt xe, xe hon da chạy không được luôn. Kẹt khoảng 45 phút do tai nạn tại xã An Thái Trung, xe cứu hộ lên kéo xe này vô lề rồi xe qua lại bị ùn tắc cả chục km. Người đi đường, xe gắn máy đi không được luôn. Bây giờ vẫn đi theo luồng đông lắm, cảnh sát giao thông lên tích cực điều tiết”./.