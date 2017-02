Tin mới nhất về vụ tai nạn khiến 3 người trong một gia đình tử vong

Ngày 4/2, thông tin từ bệnh viện chấn thương chỉnh hình Nghệ An cho biết, phía bệnh viện vừa phẫu thuật tạo mỏm cụt cẳng trái và xử lý xương đùi trái bị gãy cho anh Võ Văn Tĩnh (SN 1987, trú xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An). Sau nhiều ngày được điều trị tích cực, hiện anh Tĩnh đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang tiếp tục được theo dõi tại Khoa hồi sức tích cực của bệnh viện.

Ngày 4/2, thông tin từ bệnh viện chấn thương chỉnh hình Nghệ An cho biết, phía bệnh viện vừa phẫu thuật tạo mỏm cụt cẳng trái và xử lý xương đùi trái bị gãy cho anh Võ Văn Tĩnh (SN 1987, trú xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An). Sau nhiều ngày được điều trị tích cực, hiện anh Tĩnh đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang tiếp tục được theo dõi tại Khoa hồi sức tích cực của bệnh viện.

Như VOV.VN đã thông tin trước đó, vào khoảng 13h20’, ngày 1/2 (tức mùng 5 Tết) trên Cầu Rộ bắc qua sông Lam thuộc địa phận huyện Thanh Chương, Nghệ An. Vào thời điểm trên, chiếc xe ô tô tải mang biển kiểm soát 37C - 062.02 do anh Phạm Văn Lai trú tại TP Vinh, Nghệ An điều khiển, đang lưu thông trên cầu Rộ thì va chạm với chiếc xe máy do anh Tĩnh điều khiển.