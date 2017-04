Toàn cảnh Đền Hùng trước ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Theo ghi nhận của nhóm phóng viên VOV.VN, đến chiều 5/4 (9/3 Âm lịch) lượng người đến Đến Hùng trảy hội chưa đông như dự kiến. Số lượng người không đông so với ngày cuối tuần vừa rồi, lượng khách chỉ vào khoảng 1/10 nên mọi hoạt động bảo vệ cũng như di chuyển của người dân dễ dàng. Không có hiện tượng chen lấn, xô đẩy. Ban Tổ chức Đền Hùng khẳng định hoàn thành mục tiêu 5 không: Không có người ăn xin; không ùn tắc giao thông; không chèo kéo, "chặt chém" du khách; không có những hành vi phản cảm trong lễ hội; không để mất vệ sinh môi trường. Để thực hiện được các tiêu chí đề ra, BTC bố trí lực lượng, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng cá nhân, tập thể phụ trách các khu vực và tiếp nhận, xử lý thông tin một cách kịp thời. Đại diện BTC cho hay, tại các khu vực đền, chùa và những nơi diễn ra các hoạt động lễ hội, tỉnh Phú Thọ bố trí lực lượng để chủ động ngăn chặn các hành vi trộm cắp, móc túi, cờ bạc... Toàn tỉnh Phú Thọ đã huy động hơn 1.000 chiến sĩ công an phối hợp cùng 100 đoàn thanh niên của Tỉnh đoàn Phú Thọ... để phục vụ lễ hội năm nay. Lực lượng chức năng liên tục tuần tra quanh khu di tích nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong suốt những ngày lễ hội Ngoài ra, tỉnh Phú Thọ còn tăng cường thêm 20 camera an ninh (nâng tổng số lên hơn 50 chiếc) lắp đặt khắp Khu di tích... nhằm hỗ trợ trong công tác giữ gìn an ninh trật tự trong suốt thời gian diễn ra Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2017. Tuy lượng người đổ về Đền Hùng không đông như dự kiến nhưng nhiều hàng quán cho thuê chiếu với giá 30.000 đồng, nhiều người dân nghỉ tại bất cứ nơi nào ngay tại khuôn viên Đền Hùng. Hàng rong bán đồ ăn vặt xuất hiện dọc đường lên Đền Thượng. Theo BTC Lễ hội Đền Hùng 2017, sau bốn ngày khai mạc Lễ hội Đền Hùng, từ 1- 4/4 (tức mùng 5-8/3 âm lịch) đã có hơn 3 triệu lượt du khách về dâng hương, tưởng nhớ công ơn các Vua Hùng. Trong đó, số lượng du khách về dâng hương 2 ngày đầu khai hội là hơn 2 triệu du khách.

