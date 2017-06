Toàn cảnh lửa bao trùm kho cảng Sài Gòn: Hàng trăm hộ dân di tản

Khoảng 11h khuya 22/6, một vụ cháy lớn xảy ra trong nhà kho ở cảng Sài Gòn, khu vực giao lộ Hoàng Diệu - Nguyễn Tất Thành (quận 4, TP.HCM) Vụ cháy thiêu rụi 4 nhà kho có diện tích khoảng 5.000 m2 Bên trong kho phát ra hàng loạt tiếng nổ lớn, lửa lan rộng buộc chính quyền địa phương phải yêu cầu hàng trăm hộ dân di tản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Theo ông Đặng Vũ Thành, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam – SOTRANS cụm kho này có 5 kho chứa nhiều hàng hóa các loại. Đám cháy xuất phát từ khu vực kho số 1, sau đó lan rộng trên diện tích hơn 5 ngàn m2. Hiện vẫn chưa có thống kê về thiệt hại ban đầu do vụ hỏa hoạn gây ra. Lực lượng tại chỗ với hơn 30 người được sự hỗ trợ của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Quận 4 đã xử lý cháy ban đầu nhưng do đám cháy lan nhanh nên đã yêu cầu sự chi viện. Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy các Quận 1, 6, 7, 8, Nhà Bè và Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ trên sông với hơn 180 cán bộ chiến sỹ ngay sau đó cũng nhanh chóng cũng có mặt triển khai công tác dập lửa. Ông Trần Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4 có mặt tại hiện trường đã huy động thêm trên 200 cán bộ an ninh, cảnh sát, dân phòng, dân quân phong tỏa toàn bộ khu vực, tạo điều kiện tốt nhất cho việc triển khai công tác chữa cháy và hỗ trợ các hộ dân xung quanh di tản đồ đạc, tài sản. Sau gần 3 giờ nỗ lực, đến 1 giờ sáng nay (23/6), đám cháy cơ bản được khống chế. Trong ảnh: Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh chỉ huy trực tiếp ngay tại hiện trường Nhiều người dân được yêu cầu sơ tán ngay trong đêm Vài tiếng nổ phát ra từ trong đám cháy khiến nhiều người giật mình Nhiều người dân xung quanh hoảng hốt ôm đồ tháo chạy. Nhiều tài sản được người dân khiêng ra tránh trường hợp nhà bị cháy lan. Các lối vào hiện trường vụ cháy đang được phong tỏa.

