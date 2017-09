Toàn cảnh vụ tàu SE3 bị máy xúc đâm lật ở Quảng Bình

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, khoảng 8h sáng nay (3/9) trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đã xảy ra vụ tai nạn trật bánh tàu hỏa nghiêm trọng tại Quảng Bình. Tàu gặp nạn là tàu SE3 Hà Nội – Sài Gòn khi qua khu gian Ngân Sơn – Thọ Lộc thì bị xe công trình húc vào đuôi tàu. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn, toa xe cuối cùng đổ xoay ngang. Ảnh ĐSVN Hậu quả, 1 toa xe cuối cùng bị lật ngang sang bên trái theo hướng tàu chạy, ra khỏi đường ray, 2 toa xe giáp nối bị trật bánh, đổ nghiêng. Nguyên nhân tai nạn do máy công trình húc phải. Ảnh ĐSVN Rất may, hàng trăm hành khách và nhân viên trên tàu an toàn, không có thiệt hại về người và tài sản. Ảnh ĐSVN Ngay sau khi nhận được thông tin, ngành đường sắt đã cử cán bộ, nhân viên đến hiện trường để xử lý cũng như tìm hiểu nguyên nhân vụ việc. Các nhân viên nhanh chóng xem xét hiện trường, báo các đơn vị cứu viện. Ảnh ĐSVN Người lái máy xúc được cho là cố tình vượt khi tàu SE3 đang đi tới. Vụ tai nạn khiến tài xế lái máy xúc bị thương, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch (hiện chưa rõ danh tính nạn nhân). Toàn bộ hành khách đi trên đoàn tàu SE3 đều an toàn. Tai nạn cũng khiến đầu máy 943 bị đổ, 3 toa xe sát đầu máy bị trật bánh; máy xúc bị hư hỏng. Vụ va chạm làm gần 70 mét đường ray xe lửa bị hư hỏng. Một toa tàu hư hỏng nặng sau vụ tai nạn. Ngành đường sắt cử cán bộ nhân viên có mặt tại hiện trường vụ tai nạn. Công nhân ngành đường sắt đang được huy động để xử lý sự cố. Theo VNR, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo các đơn vị trong khu vực khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng của địa phương điều động nhân lực, phương tiện, thiết bị cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường để giải quyết khắc phục hậu quả vụ tai nạn, phấn đấu thông đường trong thời gian sớm nhất. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã bố trí ô tô chuyển tải 94 hành khách về đến ga Đồng Hới an toàn để tiếp tục hành trình. Hình ảnh đoàn tàu gặp nạn nhìn từ xa. Ảnh: CTV Ông Trần Quang Vũ, Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết: địa phương phối hợp với ngành đường sắt xử lý sự cố đảm bảo thông tuyến thời gian sớm nhất. Công tác khắc phục hậu quả đang được triển khai khẩn trương. Ảnh: CTV Được biết, vị trí xảy ra tai nạn có địa hình phức tạp, nên không đưa máy cẩu lớn vào hiện trường giải cứu đầu máy, toa xe bị nạn ra khỏi hiện trường. Vì vậy, hành khách trên tàu gặp nạn sẽ được vận chuyển bằng xe khách đến ga Đồng Hới (Quảng Bình) để tiếp tục cuộc hành trình. Đối với các đoàn tàu đang di chuyển qua vị trí này phải nằm chờ các ga lân cận.

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, khoảng 8h sáng nay (3/9) trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đã xảy ra vụ tai nạn trật bánh tàu hỏa nghiêm trọng tại Quảng Bình. Tàu gặp nạn là tàu SE3 Hà Nội – Sài Gòn khi qua khu gian Ngân Sơn – Thọ Lộc thì bị xe công trình húc vào đuôi tàu. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn, toa xe cuối cùng đổ xoay ngang. Ảnh ĐSVN Hậu quả, 1 toa xe cuối cùng bị lật ngang sang bên trái theo hướng tàu chạy, ra khỏi đường ray, 2 toa xe giáp nối bị trật bánh, đổ nghiêng. Nguyên nhân tai nạn do máy công trình húc phải. Ảnh ĐSVN Rất may, hàng trăm hành khách và nhân viên trên tàu an toàn, không có thiệt hại về người và tài sản. Ảnh ĐSVN Ngay sau khi nhận được thông tin, ngành đường sắt đã cử cán bộ, nhân viên đến hiện trường để xử lý cũng như tìm hiểu nguyên nhân vụ việc. Các nhân viên nhanh chóng xem xét hiện trường, báo các đơn vị cứu viện. Ảnh ĐSVN Người lái máy xúc được cho là cố tình vượt khi tàu SE3 đang đi tới. Vụ tai nạn khiến tài xế lái máy xúc bị thương, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch (hiện chưa rõ danh tính nạn nhân). Toàn bộ hành khách đi trên đoàn tàu SE3 đều an toàn. Tai nạn cũng khiến đầu máy 943 bị đổ, 3 toa xe sát đầu máy bị trật bánh; máy xúc bị hư hỏng. Vụ va chạm làm gần 70 mét đường ray xe lửa bị hư hỏng. Một toa tàu hư hỏng nặng sau vụ tai nạn. Ngành đường sắt cử cán bộ nhân viên có mặt tại hiện trường vụ tai nạn. Công nhân ngành đường sắt đang được huy động để xử lý sự cố. Theo VNR, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo các đơn vị trong khu vực khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng của địa phương điều động nhân lực, phương tiện, thiết bị cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường để giải quyết khắc phục hậu quả vụ tai nạn, phấn đấu thông đường trong thời gian sớm nhất. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã bố trí ô tô chuyển tải 94 hành khách về đến ga Đồng Hới an toàn để tiếp tục hành trình. Hình ảnh đoàn tàu gặp nạn nhìn từ xa. Ảnh: CTV Ông Trần Quang Vũ, Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết: địa phương phối hợp với ngành đường sắt xử lý sự cố đảm bảo thông tuyến thời gian sớm nhất. Công tác khắc phục hậu quả đang được triển khai khẩn trương. Ảnh: CTV Được biết, vị trí xảy ra tai nạn có địa hình phức tạp, nên không đưa máy cẩu lớn vào hiện trường giải cứu đầu máy, toa xe bị nạn ra khỏi hiện trường. Vì vậy, hành khách trên tàu gặp nạn sẽ được vận chuyển bằng xe khách đến ga Đồng Hới (Quảng Bình) để tiếp tục cuộc hành trình. Đối với các đoàn tàu đang di chuyển qua vị trí này phải nằm chờ các ga lân cận.