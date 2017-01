TP HCM khai mạc Hội Hoa Xuân Đinh Dậu 2017

Tối 22/1, Hội Hoa Xuân Đinh Dậu Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc tại Công viên Tao Đàn, Quận 1. Với chủ đề “Thành phố mang tên Bác – khát vọng sáng ngời”, Hội Hoa Xuân trưng bày trên 4.000 hiện vật đặc sắc, độc đáo từ khắp cả nước, nhiều hiện vật lần đầu tiên ra mắt công chúng.

Khu vực trưng bày và dự thi hoa, cây cảnh tại Hội Hoa Xuân Thành phố Hồ Chí Minh năm nay quy tụ nhiều loại hoa mai, hoa lan, hoa sứ, hoa cảnh, cây quý hiếm, bonsai cảnh cổ…

Ngay trong chiều 25 Tết, nhiều người dân đến tham quan, chụp ảnh

Trong đó có bộ cây tùng các nghệ nhân nhập từ Nhật Bản; độc và lạ nhất là cây dừa 3 ngọn, cây me cổ thụ có quả. Khu vực cá cảnh có nhiều loài quý như: cá Anh Vũ (cá tiến Vua), cá Thần ở Thanh Hóa, cá Betta nhiều màu. Ngoài ra còn có khu vực trưng bày đá cảnh, tiểu cảnh non bộ, cây gỗ lũa...

Đặc biệt, biểu tượng năm Đinh Dậu là hình ảnh gia đình gà thể hiện sự sung túc, đầm ấm. Trong 12 ngày, Hội Hoa Xuân diễn ra nhiều chương trình hấp dẫn như: thi cắm hoa nghệ thuật, ca múa nhạc, biểu diễn lân sư rồng, viết thư pháp, trà đạo…

Theo Ban tổ chức, giá vé vào cổng là 30.000 đồng, trẻ em dưới 12 tuổi được miễn phí.

Cụm biểu tượng linh vật năm Đinh Dậu - gia đình gà

Ông Lê Công Phương, Giám đốc Công ty Công viên cây xanh, Phó Ban tổ chức Hội Hoa Xuân Đinh Dậu Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Để đảm bảo cho bà con đến tham quan Hội Hoa Xuân, Công ty đã bố trí 13 điểm trông giữ xe, đảm bảo niêm yết giá công khai đúng quy định. Về công tác an ninh trật tự, Công ty đã làm việc với Công an thành phố, công an quận, công an phường và các đơn vị quân đội để đảm bảo an toàn cho bà con đến tham quan Hội Hoa Xuân”.

Cùng với Hội Hoa Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức 3 chợ hoa Tết tại các Công viên 23 tháng 9, Gia Định, Lê Văn Tám và 110 điểm chợ hoa Tết phục vụ nhân dân thưởng lãm vui xuân tại các quận huyện./.